Cristina Moreira: “Abordo el tema de la muerte, pero con un punto de vista cómico”

Empezó a hacer monólogos con 19 años, cuando alguien le dijo “que las mujeres no hacíamos gracia”. Lo que empezó siendo casi como un reto personal para desmontar tal –e inapropiada– afirmación, acabaría convirtiéndose en su modo de vida. Se formó en disciplinas relacionadas con las artes escénicas como la interpretación y la danza y, aunque también estudió Turismo, “ya no hubo quien me bajara del escenario”.



Cristina Moreira (Ferrol, 1982), con una larga trayectoria como actriz y un relevante papel como coordinadora del exitoso festival Fóra do Mapa, estrena mañana sábado, a las 20.30 horas en el Teatro Jofre, su primera creación propia de gran formato, “La buena muerte”.



En ella busca desdramatizar los grandes tabús que rodean a este proceso natural y reflexiona sobre la necesidad de “matar partes de nosotros para poder renacer”. Lo hace, como no podía ser de otro modo, desde un punto de vista cómico. “El humor está siempre presente en mi vida, es la forma que tengo de canalizar las cosas; y creo que es una mirada bonita para seguir y para vivir”, dice.



Una vida a lo largo de la cual, añade, “morimos muchas veces y es esa muerte la que muchas veces te permite volver a empezar, pues hay muchas maneras de vivir la vida”, considera. Reconoce que este proyecto forma parte de un proceso personal, de su propia evolución con el paso del tiempo. “Me apetece contar estas formas de morir y renacer porque me parece además un tema muy actual”, explica.



Moreira se ha rodeado para este proyecto de tres profesionales a los que admira: la actriz Cris Celada –de la compañía El Pollo Campero–, que la ha acompañado en el proceso creativo; la iluminadora, escenógrafa y videocreadora Laura Iturralde –directora artística del tema “Terra”, de Tanxugueiras–; y del diseñador de moda Marcelo Rodríguez. “Un equipazo”, destaca, que la arropa en una pieza que, además, podrá estrenar en “mi teatro favorito del mundo”, afirma. Tanto es así que incluso “cuando fui a ver la ópera en Viena, nada más entrar dije: ‘es más bonito el Jofre’”, cuenta entre risas. Destaca también el maravilloso equipo técnico del Jofre y percibe entre la gente muchas ganas de ver el espectáculo, lo cual agradece enormemente.



Nervios y ganas

La actriz y creadora ferrolana encara la cuenta atrás para la cita de mañana con una mezcla de nervios y muchas ganas. El proyecto, que combina una gran variedad de elementos escénicos contempla, además, alguna sorpresa.



Para su creadora, constituye un paso más en su camino por el mundo de la interpretación. “Son metas que te vas poniendo y vas como cumpliendo tus sueños”, relata. Las entradas para la cita del sábado pueden ser adquiridas desde cinco euros.