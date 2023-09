El corte de la calle Nueva de Caranza dificultará el acceso a Ultramar

El avance de las obras de humanización de As Pías provoca un nuevo corte al tráfico que dificulta la movilidad en la ciudad. En este caso se anuncia, a partir del lunes, la prohibición del paso al túnel de la calle Nueva de Caranza (precisamente por debajo de la avenida), lo que dificultará la circulación con el barrio de Ultramar, en una de las vías de entrada y salida de la zona más utilizadas por su conexión con la glorieta Uxío Novoneyra (Diapasón).



Este cierre será definitivo hasta que concluyan las obras y quede configurado el nuevo acceso a la ciudad, con dos nuevas glorietas e igualando el nivel de las calles, eliminando así pasos elevados y subterráneos.



Esta actuación, junto con la reposición de la línea telefónica en la vía, obligará al desvío del autobús urbano entre Caranza y Praza Vella (línea C), de forma que circulará por As Telleiras, avenida de Esteiro y Carvalho Calero para retomar su recorrido original una vez esté en las proximidades del mercado de Recimil. No supondrá variaciones en la ruta.



La circulación y comunicaciones entre los barrios de Caranza, O Bertón, Esteiro y Ultramar se ha ido complicando a la par que el avance de las obras. La última novedad fue la apertura de un bypass en la Trinchera para esquivar la demolición de uno de los pasos elevados. Antes, a finales de agosto, se cortó el tráfico rodado en As Pías desde el desvío de A Gándara, por lo que la llegada a la ciudad desde esa zona se hace por el polígono o por el interior del barrio de Caranza y también la salida, canalizando el tráfico desde la avenida de Esteiro.



Las obras de humanización de la avenida de As Pías a su llegada a Ferrol, divididas en dos tramos, comenzaron oficialmente el pasado 1 de junio de 2022 y tienen un plazo de ejecución de 29 meses, por lo que deberían concluir hacia finales de 2024.