O congreso internacional sobre materiais poliméricos conclúe hoxe e entrega recoñecementos

A área universitaria ferrolá acolle dende o luns o Polymer Processing, un congreso que se celebra por primeira vez en España, no que participan investigadores de todo o mundo. Durante esta xornada de xoves desenvolveranse as últimas sesións divulgativas, que culminarán nun peche institucional e unha visita turística a Compostela.



Este mércores celebrouse unha cena de gala na que Ana Ares, presidenta do comité organizador do evento e investigadora do grupo de Polímeros do Citeni, agradeceu ao presidente da Polymer Processing Society, Sadhan Jana, a elección do Campus Industrial de Ferrol como sede.



Por outro lado, José Antonio Covas, do departamento de Enxeñaría de Polímeros da Universidade do Minho, en Portugal, recibiu un dos recoñecementos outorgados. Do mesmo xeito, ambos a piques de xubilarse, realizouse con Celina Bernal, investigadora da Universidade de Buenos Aires, en Arxentina. A maiores, rendiuse homenaxe á xa retirada investigadora do grupo de Polímeros, María del Carmen Ramírez Gómez. Ademais, o grupo folk Encrucillada deu a coñecer a música tradicional.



O acto de clausura deste xoves celebrarase no salón de actos ás 12.15 horas, coas intervencións de Jerónimo Puertas Agudo, vicerreitor de Investigación e Transferencia da Universidade da Coruña; Maica García Fraga, concelleira de Turismo de Ferrol; Armando José Yáñez Casal, director científico do Citeni, e Ana Ares Pernas, líder do comité organizador do PPS.