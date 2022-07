Conde destaca en As Pontes el papel tractor de la nueva fábrica de Ence

El conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, puso ayer en valor el papel tractor que tendrá la nueva fábrica de fibras recicladas y biomateriales de As Pontes, estimando que, una vez en funcionamiento, su actividad beneficiará a cerca de un centenar de empresas de la zona. Así lo aseguró el también vicepresidente primero de la Xunta durante la presentación oficial del proyecto en la villa pontesa; un acto que también contó con la presencia del presidente de la Diputación y alcalde del municipio, Valentín González, y del consejero delegado de la firma, Ignacio Colmenares.



“Creo que é unha iniciativa importante, que vai permitir que As Pontes poida estar no centro do desenvolvemento dun polo de economía circular”, aseveró Conde, haciendo hincapié en que se trataba de un proyecto “novidoso a nivel internacional” y que permitiría desarrollar “unha tecnoloxía para recuperar papel e cartón” apoyándose en los biocombustibles. En este sentido, el vicepresidente incidió en el impacto de la actividad en las pymes que formen parte de la cadena de valor de la misma, tales como firmas de logística, de recogida de materia prima, mantenimiento, etcétera.



Finalmente, Francisco Conde volvió a insistir en que esta factoría será “complementaria” y no “alternativa” a la que la firma tiene en Lourizán, recordando incluso que un sejmento de la producción de la planta pontevedresa será empleada en las instalaciones pontesas.



Por su parte, el alcalde de As Pontes, Valentín González, señaló que, pese a que es un momento “incerto para o futuro da vila”, era importante “falar en positivo” de un proyecto como el que se estaba presentando. González Formoso destacó durante su intervención la “vocación forestal” del municipio, así como “a ansia de ser un centro transformador da madeira que producimos nos nosos montes”. “Creo que pon en valor As Pontes como emplazamento industrial”, afirmó el regidor, agradeciendo tanto a la compañía como a la Xunta haber elegido la villa para el emplazamiento de la factoría y poniéndose a su disposición “para poñer todas as facilidades do mundo” para que el proyecto “sexa unha realidade”.



Por último, el consejero delegado y presidente de Ence, Ignacio Colmenares, incidió en el “importante compromiso” de la firma con Galicia, el medio ambiente y sus clientes. “Y de esos tres compromisos sale este proyecto”, apuntó Colmenares, explicando que en las instalaciones se desarrollaría una “fibra mixta” que respondería a “las nuevas tendencias de la sociedad” que quieren un producto que reutilice materias primas en lugar de “recursos escasos” como el agua o la madera.