O Concello de Valdoviño propón unha cita con Rosa Aneiros e Óscar Fojo

A escritora natural de Valdoviño presenta a súa última novela “A noite das cebolas” na biblioteca municipal da súa terra. O encontro comeza este venres, ás 19.30 horas, e contará co acompañamento musical do cantautor Óscar Fojo. A entrada é libre, e ao remate, a autora asinará exemplares da súa obra, que trata aspectos como a beleza, a fraxilidade, a observación da natureza, os coidados ou a memoria tramposa.

Previamente, a xornalista participará no Foro Galego Literario, no que compartirá experiencias lectoras ao redor da súa obra, elixida para protagonizar a sesión deste venres. Un programa cultural que promove o Concello de Valdoviño, co apoio da Secretaría Xeral de Política LingüísticaNeste caso, unha xuntanza con Rosa Aneiros só aberta aos participantes no foro.