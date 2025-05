El Concello recupera por 440.000 euros la parcela del campo de fútbol de San Xoán

La Xunta de Goberno Local ha aprobado esta mañana la adquisición de la parcela del campo de fútbol de San Xoán por 440.400 euros. "Devólveselles aos veciños o que lles fora espoliado", ha asegurado el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, en la comparecencia posterior a la reunión semanal del ejecutivo local, antes de añadir que "por fin, os veciños de San Xoán-Bertón verán cumpridas as súas demandas de contar co equipamento deportivo e social que merecen tras moitos anos de reclamacións e de promesas".

La parcela, de 10.400 metros cuadrados, es propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Para ejecutar esta operación, el gobierno cuenta con la tasación emitida por una entidad incluida en el Registro Oficial de Entidades Especializadas en Tasación del Banco de España.

Además de recuperar el campo de fútbol, la compra de la parcela permitirá la construcción de un nuevo local social. La inversión prevista para estas actuaciones y las complementarias (por ejemplo, la reordenación viaria) supera los 1,1 millones. El futuro centro de salud, que corre a cargo de la Xunta, no se levantará en esta finca, sino en la de enfrente. El regidor avanzó que la adquisición de esta superficie será "o seguinte paso" en esta serie de medidas de impulso al barrio.

El alcalde, Rey Varela, durante el anuncio de este mediodía

Rey Varela ha explicado que esta finca es "clave non só no proxecto de barrio, senón tamén no de cidade", recordando que es el segundo en peso demográfico de la ciudad, "e tamén pola súa superficie, xeometría e localización estratéxica", ha asegurado el alcalde, que incidió además en que contribuirá "ao desenvolvemento social, convertendo o local veciñal nun punto de encontro comunitario mentres que o campo de fútbol promoverá a práctica deportiva para todas as idades".

La distribución por usos de la superficie de la parcela es de 9.384 metros para equipamiento deportivo y de 1.048 para el local social.