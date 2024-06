Concello y Puerto sellan el acuerdo de cesión de 231.000 metros cuadrados

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Francisco Barea, sellaron ayer el acuerdo anunciado un mes antes por el regidor por el que ambas administraciones saldan sus deudas. El resultado es que el Concello recibirá 1,4 millones, además de la cesión de más de 231.000 metros cuadrados que, avanzó el primer edil, serán claves para el desarrollo, entre otros, de uno de los proyectos estrella del presente mandato, la Cidade do Deporte.



“O Porto é importante para Ferrol; se ao porto lle vai ben, a Ferrol tamén, e viceversa”, aseguró Rey Varela, que insistió en que “as institucións da cidade temos que estar unidas para afrontar retos de futuro e para seguir en movemento. O que temos que facer é cooperar”.



“É un día moi importante. Damos un paso máis, pero non será o último”, añadió antes de avanzar que la constitución de ese foro de cooperación que en una primera fase de prolongará durante dos años, será “crucial” en la mejora de la coordinación en actuaciones como “Abrir Ferrol al mar”, cuya primera fase está ejecutando ahora en la fachada marítima la Autoridad Portuaria a través de un convenio con la Xunta. “Este protocolo”, continuó el alcalde, “servirá de base para o que veña no futuro”.

Además de la coordinación de las actuaciones, el regidor hizo hincapié en los beneficios del traspaso de los más de 231.000 metros cuadrados en la carretera Alta y su entorno, así como en la zona de A Malata y de A Cabana. “Por fin, despois de moitos anos, toda esta superficie pasa a titularidade municipal: miles de metros cadrados estratéxicos para proxectos como o da Cidade do Deporte”.



Francisco Barea, por su parte, señaló que la firma culmina un proceso fructífero para ambas partes. “Siempre hemos defendido la cooperación entre administraciones. No puede existir un Concello y un Puerto que no se entiendan y que no desarrollen un trabajo en conjunto”, aseguró. En esa línea, recordó que el acuerdo recoge dos “aspectos muy importantes. Por un lado, el compromiso de actuar unidos y en consonancia. Por el otro, la cesión de unos terrenos que hace muchos años tenían que haberse traspasado al Ayuntamiento y que serán una base importante para el futuro prometedor que la ciudad tiene por delante”.



Las cifras

Al margen del foro de cooperación permanente, algunos de los aspectos que recoge de la operación, que ya había adelantado Rey Varela a finales de mayo, tienen su base en un documento de 2020, aunque con algunas variaciones. En primer lugar, el Concello desiste de los procedimientos administrativos y de futuras acciones judiciales en relación a las liquidaciones relacionadas con el periodo de vigencia de dos concesiones, las que tenían por objeto “zona deportiva para uso público en A Malata” (C-459) y la “zona de uso deportivo, complementando otras actuaciones existentes en A Malata” (C-460).



Además, una vez aprobada la orden ministerial que desafecta del dominio portuario estatal varias superficies pertenecientes a la zona de servicio del puerto, el Concello recibe más de 40.600 metros cuadrados en la zona de la carretera Alta, así como otros 160.000 en A Malata y algo más de 31.000 en la parroquia de A Cabana.