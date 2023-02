El Concello de Ferrol presenta el borrador del Plan Estratéxico de Cultura

El concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Ferrol, Antonio Golpe, presentó ayer a los grupos políticos y la prensa la propuesta técnica del Plan Estratéxico da Cultura de Ferrol 2023-2028. El edil mostró el documento a los portavoces en la comisión informativa de Cultura, Educación, Deportes e Festas, celebrada a primera hora de la mañana. Según avanzó Golpe, esta propuesta “servirá como documento de traballo para o contraste, revisión e validación por parte das forzas políticas presentes na corporación municipal”.



Recordaron también desde la administración local que la elaboración del referido plan “foi unha das demandas resultantes do Estudo para a identificación e análise das necesidades e potencialidades da cultura en Ferrol”, que se elaboró en 2021. Apuntan desde el consistorio que con este documento se busca “imprimir orde e racionalidade na acción cultural municipal, dotala de continuidade e integrar as diferentes sensibilidades e perspectivas do tecido cultural ferrolán”.



Cien personas implicadas

Selañan desde el gobierno de Ángel Mato que en la elaboración de este Plan Estratéxico da Cultura participaron 110 personas, a título individual o en representación de unas 40 entidades a las que representan, ya sean asociaciones culturales, empresas e instituciones como la Universidade da Coruña, Fundación Exponav, Afundación, Junta General de Cofradías de la Semana Santa o la coordinadora de Las Pepitas.



El edil de Cultura también explicó que la filosofía del Plan “susténtase en tres obxectivos xerais, como son promover unha cultura inclusiva, accesible e colaborativa ao servizo do interese xeral da cidadanía ferrolá”. También subrayó que se busca “impulsar unha cultura vibrante, enraizada na historia e identidade local pero aberta ás novas expresións da contemporaneidade, así como fomentar unha cultura aliñada co modelo de municipio, constituíndose nunha ferramenta útil para o desenvolvemento económico, a cohesión social e a rexeneración urbana”.



Informan desde el consistorio local que la propuesta técnica contempla una inversión extra, al margen de los recursos actuales del departamento de Cultura, de 843.950 euros. “Con este esforzo económico o Concello pasaría a destinar a Cultura un 4,9% do seu gasto total en 2020, aproximadamente un 6.5% en 2028”, afirman.



Más de 40 propuestas

Antonio Golpe también explicó que el documento propone 41 programas y acciones que se ejecutarían entre los años 2023 y 2028, divididos entre 17 propuestas comunes, que afectan a todos los sectores culturales, y 24 iniciativas sectoriales, que contemplan los libros y literatura; edición y bibliotecas; memoria y patrimonio; artes plásticas, música, audiovisual y cultura digital; y artes escénicas.



Entre otras, se incluyen también medidas como la creación de un órgano municipal de participación cultural, la puesta en marcha de una nueva línea de subvenciones para fiestas y festejos populares, la creación de una escuela municipal de arte y artesanía, la adopción de acuerdos de colaboración cultural con la Universidade de A Coruña, con Navantia, y los Concellos de la comarca, así como la habilitación de bolsas de creación para nuevos talentos. La presentación de un servicio de fomento del emprendimiento cultural; la elaboración de un catálogo de agentes y recursos del término municipal; la incorporación de dos animadores socioculturales para el Centro Cívico de Caranza y el Carvalho Calero; la constitución de una red de museos de la ciudad de Ferrol; y también la puesta en marcha de un programa de valoración de la cultura industrial, son otras de las acciones previstas.