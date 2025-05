El Concello de Ferrol instalará señales contra la violencia de género en diversos puntos de la ciudad

La concelleira de Muller e Igualdade de Ferrol, Elvira Miramontes, presentó una nueva iniciativa municipal para tratar de visibilizar la implicación del Consistorio en la lucha contra la violencia de género. “Imos instalar oito sinais e oito postes galvanizados” y en cada uno de ellos se podrá leer la frase: “Stop á violencia machista” o “Ferrol comprometido contra a violencia machista”. Según advirtió la edila, estos elementos se situarán en “puntos estratéxicos da cidade”.

Se colocarán señales contra la violencia en varios puntos y plazas de la urbe



Se trata de una propuesta promovida por la citada área municipal que cuenta con el respaldo del Consello de Muller. “Na loita contra a violencia de xénero todos estamos unidos, temos que seguir concienciando sobre a necesidade de denunciar ante calquera abuso, e no Concello de Ferrol as mulleres atoparán os recursos para axudalas a saír desta situación”, aseveró Miramontes.



Puntos visibles



La responsable del área de Igualdade explicó que las señales rectangulares con el lema “Ferrol comprometido contra a violencia machista” se instalarán en la entrada de la urbe, en la glorieta de Catabois, en la salida del acceso norte, en la entrada por As Pías, en la carretera de acceso al puerto y en la carretera de Castilla-Ponte das Cabras, en la glorieta de entrada. Por otra parte, las señales de “Stop á violencia machista” se ubicarán en las plazas de Armas, España, Galicia y Canido.



Este proyecto se financiará con cargo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género. “Temos a previsión de instalar máis sinais noutros puntos da cidade, para que as mulleres non se sintan soas, e traballaremos para seguir sensibilizando á pobación local contra esta violencia que, no que levamos de ano, se cobrou xa a vida de 11 mulleres en España e, con elas, o número ascende a 1.305 desde o ano 2003”, aseveró la responsable municipal Elvira Miramontes.