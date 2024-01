El Concello de Ferrol empieza a abordar las carencias en materia de personal

Los problemas que arrastra el Concello de Ferrol en materia de personal han quedado en evidencia en determinados servicios, que se han visto obligados a reducir incluso sus servicios por este tema. Una situación precaria que se reconoce desde el propio ejecutivo local.



A la falta de convocatoria de plazas o los largos procesos de resolución de concursos se suma una Relación de Puestos de Trabajo que data del año 2000 y en la que el nuevo ejecutivo local quiere ponerse a trabajar.

Pero antes de tomar nuevas decisiones, el área de Recursos Humanos, que dirige la edila Susana Sanjurjo, ha comenzado el año con la actualización de una bolsa de trabajo que estaba obsoleta, ya que se remonta al año 2017, y que incluye muy diferentes categorías profesionales.



La convocatoria de inscripción para formar parte de esa bolsa de personal funcionario interino y laboral temporal de la administración local se dio a conocer ya finales de diciembre y desde el pasado día 1 está abierta esa posibilidad, que se prolongará a lo largo de todo este mes de enero.

Así las cosas, en los primeros días se han presentado 50 currículos para ser incluidos en estos listados que abarcan un total de 26 escalas profesionales.



Son las distintas categorías que se recogen en la normativa vigente del reglamento para la selección de personal funcionario interino y laboral temporal del Concello.



Con la apertura de esta nueva bolsa de empleo quedan sin efecto los anteriores listados existentes, tanto en 2020 como en 2022, por lo que las personas que hayan en su momento solicitado su inscripción deberán volver a presentar la instancia y la documentación señalada si desean mantenerse en las listas.



Esta actualización de la bolsa, como explicó la concejala del área de Recursos Humanos, “permitiranos mellorar os servizos municipais e poder dotar dos mellores candidatos aos postos vacantes por baixas ou acumulación de tarefas” y se traducirá, como esperan desde el ejecutivo local, en “unha preparación actualizada das personas seleccionadas, unha maior eficacia e mellora dos servizos públicos que presta o Concello”.



De hecho, Sanjurjo considera que debido a la “grave falta de persoal no Concello”, es necesario “conseguir ser máis eficientes para poder facer máis con menos e temos que conseguir que cada empregado poida aportar o mellor de si mesmo”.

Precisamente con esta bolsa con profesionales que tengan al día su formación y es el primer paso para una modificación en materia del personal que se quiere poner en marcha en el Concello y que el gobierno local ya ha apuntado que pretende abordar “con urxencia”, dado que la relación de Puestos de Trabajo –RPT– municipal es la del año 2000, por lo que requería de una adaptación a los nuevos procedimientos administrativos.



“Se queremos ser un concello do futuro”, explica la responsable de Recursos Humanos, “temos que ter unha organización municipal preparada para traballar cos retos de futuro”.

Con esta actualización, además, el gobierno de José Manuel Rey se compromete a que “non suceda como en 2020 e en 2022, que non se chegou a facer a baremación dos currículos”, por lo que asegura que se realizará dicho análisis y puntuación de los mismos, en el primer semestre de este año.

Los listados baremados definitivos que se aprueben en 2024 tendrán una validez de dos años desde la fecha de su publicación en el tablón de edictos y en la web municipal.

Presentación de documentación requerida

Los aspirantes que cumplan con los requisitos pertinentes (conocimiento de lengua gallega, ser mayor de 16 años, titulación exigible para la categoría a la que se aspira, entre otras cuestiones recogidas en el reglamento para la selección de personal funcionario interino del Concello) deberán presentar la solicitud, acompañada de la copia del DNI, titulación exigida para cada categoría ofertada, copia de acreditación del conocimiento de lengua gallega según la categoría a la que opta y currículo con la documentación requerida. Posteriormente se hará por parte del Concello una baremación con las propuestas recibidas.



Más plazas que aprobados

Pese a la convocatoria de algunas plazas, determinados servicios municipales se ven abocados a no contar el personal necesario. Prueba de ello ha sido la oferta de ocho puestos de bombero para el parque municipal, que se encuentran en proceso de desarrollo. Aunque las pruebas y valoraciones no han concluido, ya no se cubrirán las plazas, ya que de 300 solo pasaron el primer examen eliminatorio cinco, cuando se convocaban 8 plazas.

Categorías, requisitos y perfiles

Desde el grupo E al A, la bolsa de trabajo que ha abierto con el inicio del año el Concello de Ferrol contempla diferentes categorías, requisitos y titulaciones. Existe así la posibilidad de apuntarse (si se cumplen los requisitos) para posibles sustituciones de auxiliares, peones, administrativos, trabajadores sociales, delineantes, conserjes, limpiadores, juristas, arquitectos, ingenieros, economistas, informáticos o animadores socioculturales, entre muchos otros; de ahí que se requiera desde Educación Secundaria o Bachiller a diplomaturas, grados o formaciones profesionales.