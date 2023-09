El Concello destina por primera vez en años el POS+ a gasto corriente

Un pleno extraordinario aprobó ayer, con los votos a favor del gobierno y en contra de los tres grupos de la oposición –PSOE, BNG y Ferrol en Común–, la propuesta del Concello para destinar los fondos provinciales del POS+ adicional, una cuantía que asciende a 113.897 euros, a gasto corriente.



Hasta el momento, los fondos del POS siempre se habían dirigido a realizar inversiones en la zona rural –alguna vez se realizó alguna obra fuera de este núcleo–, como forma de paliar, en parte, la “deuda histórica” a la que siempre se alude al hablar de las parroquias de Ferrol. Sin embargo, la cuantía que ayer se llevó a pleno no tendrá este fin, lo que motivó la oposición de los grupos.



El responsable de Medio Ambiente e Servizos, José Tomé, explicó que, tras la primera fase del plan, que incluye el aglomerado de la carretera de Catabois entre la plaza de Canido y la calle Carballo, con un importe de 227.838 de los 341.535 que se le atribuyeron al Concello, se generó un sobrante de 113.897, que es el que forma parte de este POS+adicional y cuya finalidad fue llevada ayer a pleno.



Tomé indicó que el plazo de conformación concluía, por lo que “tiñamos 15 días para confirmalo” y no tenía cabida la presentación de proyectos para la zona rural, por falta de tiempo.

Aseguró, sin embargo, que “estes gastos correntes son servizos municipais que ten que prestar o Concello e, como sempre dixemos e seguimos defendendo, serán exclusivamente para a zona rural”.



La decisión no fue bien recibida por la oposición que acusó al ejecutivo de José Manuel Rey de romper con la decisión tomada hace años de invertir los planes de obras y servicios en la zona rural.

Tanto el BNG como el PSOE hicieron hincapié en que se retiraron varios proyectos de los presupuestos municipales del anterior mandato en las cuentas aprobadas por el PP, y que estaban dedicados a la zona rural, por lo que se podrían haber aprovechado dichos planes.



Desde el ejecutivo se apuntó que esos proyectos no están actualizados, por lo que no podrían ejecutarse ahora, tal y como sucedió con la contratación del ascensor del local de la Asociación de Vecinos de Mandiá, cuyo concurso quedó desierto por haberse quedado sin validez la propuesta y no resultar de interés para las empresas. l