El Concello da un nuevo paso para reactivar los comedores sénior

El Concello de Ferrol acaba de publicar la consulta previa a la elaboración del reglamento que marcará el funcionamiento del servicio de comedores sénior de la ciudad, que se dirige a personas de más de 65 años. Una iniciativa que nació para “paliar a soidade das persoas maiores e socializar na hora de xantar con outras persoas que viven situacións similares”, como se indica desde el Consistorio.



En la ciudad llegaron a funcionar cinco comedores en diferentes barrios pero tras la pandemia se interrumpió el servicio, ya que socializar se convirtió en algo a evitar en aquellos momentos. Posteriormente, cuando la situación sanitaria mejoró la empresa adjudicataria no renovó el contrato y no se retomó el servicio.



“É vontade da concelleira de Política Social e Inclusión voltar a poñer en marcha a prestación dos comedores senior que ten por obxecto a prestación dun servizo de catering dirixido ás persoas maiores para a mellora do benestar e calidade de vida potenciando así un envellecemento saudable, faciliando unha alimentación adecuada e procurando un espazo no que relacionarse fornecendo vínculos de amistade co resto da comunidade”, indican desde el Concello en el documento de consulta pública.



El propósito del reglamento proyectado “é desenvolver no ámbito competencial do Concello, unha normativa que aporte ao servizo de comedores senior un marco de seguridade xurídica, dotando dun marco normativo específico estable”, subrayan. La necesidad de aprobar este texto viene motivada por las disposiciones del artículo 312 de la Lei 9/2017. Hoy se abre un plazo de quince días para que “suxeitos e organizacións máis representativas que poidan estar afectadas pola norma” puedan manifestar su opinión al respecto.

Compromiso de apertura del gobierno de Rey

El ejecutivo de José Manuel Rey adquirió el compromiso de apertura de los comedores senior de la ciudad dentro de los 100 primeros días de su gobierno. Así, en septiembre del año pasado se dio el primer paso en esta línea con la reapertura de uno de los cinco comedores con los que contaba la ciudad antes de la pandemia, el comedor Río Xubia.

Tal y como se recogía en las necesidades del contrato, existe demanda por parte de las personas de edad de la ciudad para hacer uso de este servicio, de ahí el interés por el gobierno por reactivar el servicio. El propio Rey Varela explicaba entonces que la pretensión del gobierno local es “volver xerar unha dinámica para poder ir abrindo os outros comedores e poder combater a soidade non desexada dos nosos maiores... abrindo servizos públicos en contra de pechalos”.

Cabe precisar que el propio grupo popular presentaba solo un año antes, en septiembre de 2022, estando en la oposición, una moción demandando la puesta en servicio de los comedores, recogiendo la petición de las entidades vecinales. La moción salió adelante pero no se llegó a activar el servicio, a excepción del citado en Río Xubia.