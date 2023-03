El Concello apuesta por "musealizar" los restos medievales de San Francisco

Aparentemente los restos hallados en las obras de la calle San Francisco, en el barrio de Ferrol Vello, se tratarían de un vestigio bastante importante del antiguo puerto pesquero medieval, origen de la ciudad de Ferrol. Así lo expresó ayer el alcalde, Ángel Mato, que, de todos modos, se mostró precavido a la espera del informe de la arqueóloga municipal que será remitido a la Dirección Xeral de Patrimonio.

1 ¿De qué puede tratarse el hallazgo?

Basándose en planos del siglo XVIII surgen dudas sobre cuál era el alcance de lo que se encontró en las obras. Podría tratarse desde la puerta de entrada de la muralla a la rampa de acceso del muelle medieval. Aunque todavía no está claro, explicó Ángel Mato, es necesario tratarlo con sumo cuidado, ya que, explicó, “podría tratarse del mayor y único vestigio de ese antiguo Ferrol que era una villa marinera con poca población, de la que, hasta ahora, no existían restos”. Ayer mismo, por la tarde, el director de la Cátedra de Arqueología, Juan Luis Montero Fenollós, acompañó a la concejala de Patrimonio Histórico, Eva Martínez, a la zona, para analizar los hallazgos. El Concello se asesorará con apoyo técnico y científico de la Cátedra, una vez que se determine de qué puede tratarse, más exactamente.



También desde la Asociación Cultural Ferrolterra Antiga se han desplazado a Ferrol Vello para observar los restos arqueológicos y se apunta que “obsérvase unha plataforma de sillería que consideramos que podería corresponderse coa pavimentación e recheo do antigo peirao”.

2 Solución que se plantea de confirmarse el origen

A la espera del informe arqueológico, desde el ejecutivo local se considera una “suerte” y no un “problema” este hallazgo. Por eso, se plantearía una propuesta de musealizar esa zona, de modo que se puedan ver esas ruinas, visitarlas e incluso ser explicadas para conocer el origen de la ciudad. Para mantener esos restos, habría que variar la intervención prevista en la calle San Francisco. En este sentido, el alcalde se mostró claro en que “si se puede hacer se va a hacer” e incluso apuntó que “no sería difícil pensar que si ese era el muelle que daba a la ribera, se podría respetar esa zona y variar la entrada, cambiando el trazado de la calle, para salvar esas ruinas”.

Mato insistió en que “Ferrol cuenta con un casco histórico ilustrado y un BIC del barrio medieval de Ferrol Vello, por lo que si queremos presumir de ciudad tenemos que enseñar a la gente todos los vestigios que hay”.

3 Trámites que es preciso llevar a cabo

Pero antes de plantear una solución es preciso esperar a contar con los análisis oportunos. El primer paso es la redacción del informe sobre lo encontrado por parte de la arqueóloga municipal que será remitido a la Dirección Xeral de Patrimonio. A expensas de lo que contenga dicho informe, cabe esperar que el Concello pida el permiso –las competencias son de la Xunta– para realizar una excavación en mayor profundidad que permita avanzar en los conocimientos. El informe estará “en días”, como explicó la edil de Patrimonio, Eva Martínez, que ya se ha puesto en contacto con la directora xeral para informar de la incidencia y del proceso a seguir.

4 Afección de las obras

Los hallazgos de estos restos arqueológicos que encajan con el trazado de la puerta medieval y el antiguo muelle medieval de Ferrol Vello se han producido en el transcurso de las obras de la calle San Francisco, que contaban con un plazo de ejecución de seis meses y que abarcan la reurbanización de todo el vial. El descubrimiento modificará el planteamiento y, si bien las obras no están por el momento paralizadas oficialmente, ya que aún se está elaborando el informe correspondiente, sí supondrán demoras y cambios. El alcalde habla ya de una posible modificación en la entrada de la calle, hacia la Praza Vella. Desde la AVV del barrio no se ha tenido notificación oficial del desarrollo o paralización de las obras, mostrando, más allá de la importancia o no de los hallazgos, la repercusión que tendrá para vecinos y hosteleros.

Indicios en el siglo XVIII

Los alcatruces, que son ya un hallazgo habitual en el levantamiento de calles en los cascos históricos de la ciudad, figuran en este vial por debajo de las aceras, algo único en el trazado de la urbe. Como destacó el alcalde, Ángel Mato, esto es significativo ya que apunta a que en el siglo XVIII ya se toparon con estos vestigios y decidieron colocar el saneamiento en un lateral de la calzada y no en el centro de la misma.