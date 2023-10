El Concello adjudica la ornamentación navideña, que contará con 500 elementos lumínicos

La empresa Creaciones Luminosas será la encargada este año de traer la Navidad, en forma de iluminación, a la ciudad. La firma resultó adjudicataria del contrato de instalación y desinstalación de la iluminación navideña en las zonas de comercio, en el barrio de A Magdalena, carretera de Castilla, Ultramar y espacios de la zona rural. El importe de la contratación ascendió a 166.313,29 euros y abarca no solo la iluminación navideña sino también la de Carnaval, ya que el contrato es para ambas campañas y por dos años, no prorrogables. A la ornamentación navideña corresponden 153.757,12 euros y a la de Carnaval 12.556,17 euros.



El alcalde, José Manuel Rey, dio cuenta de esta contratación tras la Xunta de Goberno en la que se aprobó esta cuestión, indicando, además, que hoy mismo mantendrán una reunión los responsables de Servicios, de Turismo y Fiestas con la adjudicataria con el fin de proceder a la selección de los motivos de las arcadas.



En total, la ciudad contará estas Navidades con hasta 500 elementos lumínicos: 350 arcadas, 33 árboles decorados y 32 motivos en plazas, a los que se sumarán las más de 100 arcadas y motivos navideños que son propiedad del Concello y cuya instalación correrá a cargo de la empresa de mantenimiento eléctrico.



Entre otros contenidos del contrato, el regidor aludió a que la instalación deberá estar concluida antes del 1 de diciembre de este año para proceder al encendido ese mismo día por la tarde. El desmontaje comenzará el día 8 de enero, y deberá realizarse en un plazo de 15 días. En el caso de la iluminación de Carnaval, permanecerá encendida hasta el miércoles de Ceniza, salvo en Ultramar que se mantendrá hasta el Entierro de la Sardina.



Entre las novedades del contrato, Rey Varela recordó que “as luces de Entroido pasan dun contrato menor a este contrato por dous anos e as arcadas de Entroido poñeranse tamén no barrio de Ultramar, ata agora só estaban no centro; en Nadal, amplíase o alumeado en 10 arcadas máis”.



El Belén, de propiedad municipal, volverá a colocarse y también, adelantó el alcalde, la ornamentación interior de la Pajarera del Cantón, debido al éxito obtenido, y que correrá a cargo de la concejalía de Promoción Económica.

Ascensor de la AVV de Mandiá



En la Xunta de Goberno se aprobó la nueva licitación del ascensor del local de la AVV de Mandiá, cuyo concurso había quedado desierto por la desactualización de los precios. Así, sale ahora a contratación por un importe de 77.422,46 euros frente a los 56.000 euros de la anterior licitación.



También se ha aprobado el expediente de licitación del suministro de material de oficina para las dependencias municipales.