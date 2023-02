Compuestos y sin grelos a media mañana por la escasa cosecha y la inusitada expectación generada

El Campo da Festa do Canedo, en la parroquia monferesa de Val de Xestoso, acogió ayer la vigesimosegunda edición de su ya tradicional Feira do Grelo; una iniciativa impulsada por el Concello de Monfero y la Sociedade Cooperativa local con el objetivo de poner en valor uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía gallega en general y del municipio en particular.



Como no podía ser de otro modo, la afluencia de vecinos y participantes en este evento fue enorme y continua, con centenares de personas no solo apreciando los diferentes bienes expuestos –además de grelos también se pusieron a la venta toda clase de artesanías y artículos “autóctonos” de alimentación–, sino también tratando de hacerse con una buena provisión de los preciados productos que protagonizan la fiesta. Y como no puede haber fiesta sin música, el evento estuvo, en esta primera parte, amenizado por el ya clásico repertorio del grupo folklórico local Virxe da Cela.

Escasez de género



El éxito cosechado durante esta vigesimosegunda edición, sumada a la carestía general de grelos durante esta temporada –sobretodo por las pésimas condiciones meteorológicas de los últimos meses–, provocó una más que notable escasez de género frente a anteriores ocasiones. De hecho, varios asistentes manifestaron su desazón cuando, pasadas las doce del mediodía, prácticamente todas las unidades a la venta habían sido despachadas.



Por otra parte, la cita también incluyó el tradicional concurso de grelos y cestas, teniendo lugar a las doce del mediodía la presentación y valoración de las propuestas participantes y, media hora después, con el anuncio de los vencedores.



Por último, a la una del mediodía llegó el momento del pregón, que este año llegó de la mano del presentador de la Televisión de Galicia Juan Fuentes, para, a continuación, comenzar la sesión vermú, con el Dúo Venus al cargo de la música. Ya a la tarde, tras un almuerzo popular de degustación –donde no faltaron los grelos– la fiesta se retomó a las cuatro con una nueva sesión de la formación antes mentada..