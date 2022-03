Las comparsas llegan hoy a Fene tras su paso ayer por Pontedeume

El Entroido continúa de paseo por la comarca. Pontedeume se convirtió ayer en el epicentro de la celebración con el tradicional desfile de comparsas. Os Colludos, Os Parrandolos, Os Argalleiros, As Xoaniñas de Chao, Semente de Trasancos y Se vive soamente unha vez salieron a las calles del pueblo para animar por unas horas el ambiente y mostrar al público sus coloridos y alegres disfraces. Las agrupaciones se desplazaron desde la Alameda de Raxoi hasta la Praza Real, donde interpretaron sus canciones.



El programa eumés llegará hoy a su fin con el “velorio do finado” a las 13.00 horas en la Praza Real, donde a las 14.30 horas se procederá a la comida “dos parentes”. A las 17.30 horas será la lectura del testamento para concluir la jornada con la procesión del muñeco (19.00 horas) y la quema del mismo a las 19.30 horas en la Praza do Conde.





Fene





El municipio de Fene, por su parte, vivirá este Miércoles de Ceniza (festivo local) su día grande con un desfile que partirá a las 19.00 horas de Perlío, desde el establecimiento Aguilar, para iniciar un recorrido por la Avenida Marqués de Figueroa y Rúa da Fraga hasta llegar a la Avenida del Concello. Tomarán parte ocho comparsas, procedentes tanto del propio municipio como de Ferrol y Narón. Son, por orden de inscripción, Os Parrandolos, Os Argalleiros, Os Colludos, As Xoaniñas de Chao, A Revolta de Trasancos, Centieiras coa Ciencia, Semente de Trasancos y Paso a Paso.



Este año no habrá actuación de las comparsas en la Praza do alcalde de Ramón José Souto González. En su lugar, actuarán a lo largo del recorrido. Una vez concluya el desfile, las comparsas harán también una función en distintas localizaciones de la Avenida del Concello y Rúa da Fraga, emplazamientos que serán detallados a través de la web fene.gal y en el facebook municipal.



La jornada concluirá con la quema del muñeco y un espectáculo pirotécnico en el Parque de Castelao.



El programa fenés incluyó el lunes un homenaje a Franki y Chalo, ya fallecidos, impulsores del Entroido del municipio, y ayer el concierto de música “Tributo hard rock” del grupo EXIT.