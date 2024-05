Comienza en Ferrol la campaña hacia Europa

Los populares no dejaron pasar la tradición de la pegada de carteles en este inicio de campaña hacia las elecciones europeas del próximo 9 de junio, con una pegada digital, en la que participaron el presidente del PP de Ferrol, José Manuel Rey Varela, acompañado del comité ejecutivo afiliados y simpatizantes.



El presidente del PP remarcó que “somos conscientes de la importancia de las decisiones que se toman en el Parlamento Europeo y que nos afectan, como el corredor atlántico, por eso queremos a un partido fuerte que dé respuesta a nuestros problemas y que apueste por el Estado de Derecho”. Rey rechazó listas alternativas independientes “como el BNG que siguen eligiendo pactar con los independentistas y los herederos de ETA o como el PSOE que mira para otro lado y calla para mantenerse en el poder a costa de lo que sea” y para eso nombró a los candidatos Millán Mon, Adrián Vázquez y Pablo Gómez como “los que velarán por nuestros intereses”.

También en la sede del PSOE, los socialistas ferrolanos se reunieron con la responsabilidad de ·"decidir qué tipo de Europa quremos para todos los ciudadanos", tal y como señaló su secretario general de Ferrol, Ángel Mato.

Este aludió a que "todos sabemos cuál es el riesgo que se cierne en general en el mundo, conocemos a Milei a Meloni y a Le pen, sabemos que quieren deshacer la sociedad de la convivencia y la igualdadl" indicó Mato, por lo que animó a la ciudadanía a votar "más Europa y más PSOE, con la mejor candidata, Teresa Ribera". Concuyó recordando que el PSOE reclama y defiende "una Europa de los derechos, las libertades, una Europa verde y un cordón santario contra la ultraderecha, que quiere deshacer los derechos que tanto han costado llevar adelante".



Por su parte, el BNG ferrolano llevo a cabo en la tarde de ayer un acto en la plaza del Himno Galego previo al inicio de la campaña, en la que el portavoz municipal, Iván Rivas, hizo hincapié en las consecuencias “de escoller representantes políticos que supeditan as necesidades dos galegos e galegas aos intereses do Estado. O veto á construción naval, o illamento ferroviario, as cotas á pesca e ao leite ou o deterioro medioambiental de rías como a de Ferrol son boa proba disto”.

Por eso considera que el BNG tiene que estar representado como “garante e defensa dos intereses dos galegos e galegas en Bruxelas” con Ana Miranda.