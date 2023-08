Una colisión entre un turismo y una furgoneta bloquea la circulación en Covas

El tráfico rodado en la carretera DP-3603, a la altura de la parroquia ferrolana de Covas, se vio esta tarde severamente afectado a raíz de una colisión entre un turismo y una furgoneta. Tal y como informó el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el incidente tuvo lugar sobre las 20.42 horas a escasos metros de la intersección con la calle Rajón Núcleo.

Al parecer fue un particular quien alertó a la central autonómica, señalando que no había heridos, pero que ambos vehículos estaban bloqueando completamente la carretera. Así, tras avisar a la Guardia Civil de Tráfico, que no acudió al no ser una vía bajo su responsabilidad, desde el 112 se movilizó a la Policía Local de Ferrol, además de informar, por si fuese necesaria su intervención, a los Bombeiros de Ferrol y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.