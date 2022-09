Clases gratuitas sobre distintas disciplinas de yoga para celebrar el segundo aniversario de Ananda Yoga Loft

En octubre de 2020, Raquel Feal inauguró Ananda Yoga Loft, un espacio donde aprender y practicar numerosas disciplinas que abarca el yoga. El día 2 cumplen dos años y lo celebran ese fin de semana con eventos como la jornada de puertas abiertas del viernes, que permite probar a recibir clases de forma gratuita. Las inscripciones se pueden hacer por teléfono o por sus redes sociales.



Las actividades sin coste se desenvolverán durante todo el día del viernes. A las 7.30 horas empieza la jornada con Yoga Dinámico, a las 9.15 Yoga Integral, 10.45 Hatha Yoga, 16.30 Yoga Prenatal, 18.00 Yin Yoga, 19.15 Shakti Yoga y a las 20.30 Yoga Nidra. Además, la celebración del aniversario incluye la oferta de un taller de “Yoga & Cerámica”, con la colaboración de otro emprendedor de la comarca, La Barroteka. Este último evento, que en este caso sí es de pago, consisitirá en una clase de yoga de una hora, un brunch y la práctica con cerámica, en la que se concebirá una pieza creativa y funcional.



La fundadora de Ananda es profesora de yoga desde el año 2015, ya que en su segundo año de formación le ofrecieron un puesto de empleo. Tras dar clases en varios lugares, decidió montar su propio negocio a raíz de la pandemia. Uno de los motivos fue que las restricciones obligaban a establecer una cierta separación entre alumnos. Así pues, el espacio que eligió, situado en la carretera Xoane, cumplía las dimensiones y características deseadas, como la gran cantidad de luz que entra.



Cuando llega un nuevo alumno al local que no ha tenido contacto previo con el yoga, la metodología de Raquel suele ser establecer una primera clase individual. De esta manera, se prioriza el conocimiento de dolores o patologías antes de elegir la disciplina concreta a desarrollar. No obstante, incluso ofrecen la posibilidad de realizar clases de forma particular, a pesar de que las colectivas también son personalizables.



“El yoga se adapta a ti, no tú al yoga”, explica la responsable del establecimiento. En este sentido, cada una de las asanas, que es como se le llama a las posturas en el ámbito, se pueden modificar para que se ajusten a las características individuales. Es decir, si existe una dolencia al realizar determinado movimiento, este se puede cambiar.



De la misma manera, las asanas no son una finalidad en sí misma, por lo que cualquier persona está preparada para hacer yoga, a pesar de que existan posiciones que no se crea capaz de imitar con exactitud.



Según Raquel Feal, el yoga es beneficioso para mejorar la respiración, reforzar el sistema inmunológico, aumentar la flexibilidad, equilibrar el sistema nervioso, desarrollar el equilibrio, acrecentar la calidad del sueño, incrementar la energía, así como fortalecer los músculos y huesos.



Disciplinas



Siguiendo el orden de las clases gratuitas enmarcadas en el segundo aniversario de Ananda, el Yoga Dinámico es uno de los tipos que requieren mayor actividad, por lo que es uno de los menos recomendados para personas que deseen empezar progresivamente desde cero.



Por el contrario, las modalidades de Yin y Shakti Yoga, junto con el Nidra, son mucho más suaves que el primero, ya que requieren realizar una menor cantidad de movimientos.



El Yin Yoga es una de las disciplinas más destacables por trabajar los tejidos más profundos como los ligamentos, articulaciones, redes fasciales profundas o incluso los huesos. Por esta razón, se recomienda a todo el mundo, aunque en especial a los que padecen fibromialgia. A Raquel le funciona por experiencia, ya que esta práctica concreta le alivia el dolor y ha logrado suprimir los brotes más fuertes. Asimismo, imparte clases a varias alumnas que sufren este trastorno.



Por otro lado, la responsable de Ananda manifestó su sorpresa acerca del Yoga Nidra, ya que después de haber practicado otras disciplinas, comenzó la formación de esta última. El descubrimiento fue de los que más imprensión le causó, ya que se trata de un estilo que relaja a nivel inconsciente y lleva al individuo hacia una meditación guiada.



Las clases de Shakti Yoga, dirigido a mujeres, está previsto que se impartan un fin de semana al mes. Tanto esta disciplina como la Prenatal constituyen dos novedades en Ananda, ya que se trata del primer año que se trabajan.



Por último, el Hatha Yoga contiene las bases más clásicas de esta actividad, mientras que el Integral, como su nombre indica, se compone de todos los elementos a nivel físico y mental.