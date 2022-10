Cita con “O kilómetro do terror” impulsado por ECHO Catabois

El barrio de Catabois vivirá hoy la noche más terrorífica del año con la celebración de “O kilómetro do terror”, promovido desde la asociación ECHO. El evento, que llega a la duodécima edición, dará comienzo a las 20.00 horas con la salida del desfile de ánimas desde la rotonda próxima al Marcide para continuar por la vía principal del barrio hasta la calle de la Independencia. Junto a los ataúdes de la propia entidad organizadora participarán en el recorrido otras cuatro carrozas: Espantallos malditos; Catafantasmas, La maldición mortal y As tenebras do Daikevel.



Junto a ellas, animarán el desfile cinco comparsas: Coco, Payasos sobre ruedas, Terroríficos de la tele, Brux@s do inferno y Os zombies da Carmiña, sumando esta última en sus filas unas noventa personas, según se informó ayer desde ECHO.



La música estará también presente en un evento que, como cada año, prevé reunir a centenares de personas en el barrio ferrolano. Allí abrirá también hoy sus puertas la Casa del Terror (en horario de 19.30 a 22.30 horas). La entrega de premios de los diferentes concursos se llevará a cabo a la altura del Ipanema.



Con motivo de la celebración, entre las 19.00 y lsa 23.00 horas aproximadamente se cerrará al tráfico la carretera de Catabois entre la glorieta de la FE-13 (Ronda do Hospital) y la glorieta de Santa Mariña. La salida de la ciudad desde Catabois podrá hacerse por la calle Anduriña.