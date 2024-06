El cineasta Lois Patiño expone "Marea" en el Torrente Ballester

El Centro Cultural Torrente Ballester inauguró ayer en la sala Fernando Álvarez de Sotomayor la exposición de Lois Patiño titulada “Marea”. La selección recoge parte de la obra cinematográfica del creador vigués, cuya labor fue reconocida a nivel internacional en numerosas ocasiones, como es el caso del premio que recibió el año pasado por “Samsara”.



La inauguración comenzó con la presentación del concelleiro de Cultura, José Antonio Ponte Far, que calificó al creador como un “fuera de serie” y manifestó que “es difícil encontrar a un artista de este calibre”. Además, adelantó que la clausura de la exposición se conmemorará en el teatro Jofre, aunque todavía no conocen la fecha del evento. Lois Patiño no pudo asistir al encuentro debido a su próximo viaje a Zanzíbar, que tiene relación con otro proyecto cinematográfico. Aún así, los asistentes pudieron escuchar de su propia voz algunas explicaciones, gracias a un vídeo del artista que se reprodujo en una pantalla.



En este sentido, el creador comunicó su intención de visitar la muestra junto a su familia cuando ya esté de regreso en Vigo. Asimismo, el autor explicó el motivo del título en la grabación, con que “la marea tiene este tempo pausado”, que resulta “hipnótico”, una característica que define la intención de los contenidos expuestos. Las piezas se basan en el vídeo como medio de expresión y, como explicó el artista, tratan de comunicar la conexión con el paisaje, en el que uno puede desaparecer, o ser el espacio el que se diluya en nosotros.



En lugar de Patiño, estuvo presente el comisario de la exposición, Alberto Carton, que intervino a continuación del concelleiro y se consideró “ferrolano de adopción” ante los espectadores. Este representante explicó parte de la historia de “Marea”, ya que se trata de una muestra que viene de exhibirse en la Fundación Luis Seoane, además de relatar que el Torrente alberga un total de diez piezas, de las cuales dos se seleccionaron en particular para el centro ferrolano.



“Se le puede dedicar tiempo o ver más rapidamente y quedarse con destellos”, advirtió el autor en su vídeo-presentación. Patiño destacó también algunas de las piezas que recoge “Marea” por la importancia que tienen en su trayectoria, como es el caso del cortometraje experimental que grabó en 2022, titulado “El sembrador de estrellas”.

Reconocimiento internacional del creador vigués

La obra cinematográfica de Patiño se programó en festivales de renombre como por ejemplo los de Cannes, Berlinale, Rotterdam, Viennale o Cinéma du Reel, además de referenciarse en encuentros como New York Film Festival, Festival de Cali o NeMAF, en Corea del Sur. Asimismo, “El sembrador de estrellas”, que está incluído en esta muestra de Ferrol, fue premiado en la Sección Oficial de la Berlinale.