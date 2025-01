La CIG denuncia una “precariedade crecente” en las residencias de mayores de Ferrolterra

La Federación de Servizos de la CIG en Ferrolterra denuncia que la situación del personal que trabaja en las residencias de mayores privadas “empeora cada semana”, fruto, explica la central sindical, de una “precarización crecente das condicións de traballo, non só as económicas”.



El sindicato celebrará este miércoles asambleas comarcales en las que se abordará esta problemática y se intentará fijar una posición común sobre los próximos pasos a dar. En este momento, las negociaciones para la firma de un nuevo convenio colectivo, de ámbito autonómico, están rotas. Además, la central destaca que no ha podido reunirse tampoco con la conselleira de Política Social, Fabiola García, a la que considera “corresponsable” de la situación “porque moitos destes centros están subvencionados”.



La CIG explica que la última propuesta por parte de la patronal era “insuficiente”. Según Beatriz Fernández, delegada del sindicato, “eran condicións inasumibles e non se asinou”. Apunta, en concreto, al salario que, “coa suba do IPC quedaría agora no mínimo interprofesional” en categorías como “xerocultora”. En limpieza, añade, “hai quen está incluso por debaixo”.



“Retroceso inimaxinable”



No son solo las condiciones, señalan desde el sindicato, sino también la “falta de persoal”. Asegura Fernández que “hai escaseza tanto en limpeza como en xerocultoras e en enfermeiras”, con el hándicap, además, de que “agora está entrando xente máis nova con problemas psiquiátricos”. Según los datos que ofrece el sindicato, a lo largo del año 2024, “tres de cada 10 novos ingresos foron de persoas menores de 65 anos con graves problemas mentais”.



“As residencias teñen que ter unhas ratios dignas”, asegura la delegada sindical, que pone el ejemplo de que en uno de los centros hay “catro ou, no mellor dos casos, cinco xerocultoras para atender a 47 persoas usuarias que son grandes dependentes, é dicir, ás que hai que asear, vestir, erguer e dar o almorzo en apenas dúas horas. É un ritmo de traballo imposible se o que queremos é dar unha atención adecuada”, añade.



Fernández incide en este aspecto, pues recuerda que una plaza en un centro de este tipo puede suponer para las familias un desembolso de 2.500 euros mensuales. “Con esas cifras das que falamos, como é posible que as residencias non poidan pagar uns salarios dignos ás súas traballadoras?”, se pregunta la portavoz del sindicato.



Por último, la CIG señala que esa combinación de factores está provocando en muchas trabajadoras un “estrés físico e psicolóxico”, puesto que a las condiciones económicas se suman otro tipo de obstáculos como “a imposibilidad de acceder á conciliación laboral e familiar”. “Estamos a vivir unha situación insostible que, desde logo –apunta– para unha persoa coma min que leva vinte anos neste sector reflicte un retroceso tremendo, inimaxinable cando eu empecei”.