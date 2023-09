La CIG denuncia la “falta de concreción” sobre el futuro de As Pontes tras el cierre de la central de Endesa

El futuro industrial de la villa de As Pontes y su entorno tras el cierre definitivo de la central térmica de Endesa continúa rodeado de incertidumbre. Así lo denunció ayer el sindicato CIG tras mantener una reunión en Madrid con Laura Martín Murillo, directora del Instituto para la Transición Justa. El encuentro, al que también acudieron representantes de la eléctrica, tenía como objetivo analizar los últimos avances en la implantación de proyectos en el área, así como resolver dudas en torno a cuestiones como la liberación de la capacidad de evacuación a la red que dejará la planta una vez se cierre.



No obstante, como señaló la central nacionalista, el encuentro se saldó sin alcanzar “concreciones” en buena parte de los temas tratados, más allá de un compromiso de que se celebrarían más reuniones en un futuro, algunas de las cuales con la presencia de los promotores de los proyectos en marcha.



“A día de hoxe non hai un cronograma de peche por parte de Endesa, polo que faltan prazos administrativos por parte da Xunta e do Concello”, manifestó Alberte Amado, representante de la federación de Industria de la CIG en As Pontes. En este sentido, Amado se hizo eco de otro de los problemas que se señalaron durante la reunión, la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de la chimenea de la central por parte de la administración autonómica; una iniciativa que la propia eléctrica rechazó en su momento y que ayer detalló que supondría un problema no solo de cara al desmantelamiento de la central, sino también a la hora de implantar proyectos industriales en el área.

Empleo



Respecto a los planes de mantenimiento del empleo, desde la CIG se señaló que la eléctrica manifestó “que de inicio non vai facer nada que non fixera noutros territorios”, pero que “intentará” acercar a Galicia al personal de la principal desplazado a otros territorios, algo que la central ha calificado de “un compromiso bastante ambiguo”.



Por otro lado, Endesa sí reiteró que el acuerdo para el empleo de trabajadores de las auxiliares en el “predesmantelamento” de la central y en la formación de los mismos tanto para el desmantelamiento y futuros proyectos en la villa sigue siendo firme, aunque el mismo depende de que se cumplan los mencionados trámites administrativos con la Xunta y el Concello.

Futuros proyectos



Otro de los temas más espinosos tratados en la reunión fue el de los futuros proyectos industriales para la villa. A este respecto, la CIG señaló que, durante el encuentro, Martín Murillo afirmó que no todas las iniciativas anunciadas para el área “se van manifestar”, aunque no concretó a cuáles se refería.



Quien al parecer sí fue clara al respecto fue la propia Endesa, quien supuestamente ayer aseveró que había renunciado a su proyecto de hidrógeno verde para As Pontes, dado que los parques eólicos necesarios para su puesta en marcha no obtuvieron la pertinente autorización. Ante esta declaración, la CIG puso el foco en otra propuesta similar: la planta de Reganosa y EDP en la villa, la cual, según el Ministerio de Transición Ecológica, contaría con suficiente capacidad de suministro para su primera fase, algo que la Xunta niega.

Capacidad de evacuación



Por último, durante la reunión la central nacionalista volvió a exigir que se realice una subasta de la capacidad de evacuación de la planta, como ya se ha hecho en otros territorios, algo que el Instituto rechaza, al parecer, escudándose en criterios técnicos.



Así, la CIG lamentó que se mantenga esta postura, reclamando que se dé a conocer la postura oficial de Red Eléctrica –como operador del sistema español–, además de advertir de que se podrían “perder” los 1.400 megavatios con los que cuenta la central.

Reunión con la Xunta



En paralelo con este encuentro en Madrid, la conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, mantuvo otro con el director territorial del noroeste de Endesa, Miguel Temboury, donde se analizaron algunos de los proyectos que la empresa tiene en marcha para acompañar el cierre de la planta.



A este respecto, Lorenzana afirmó que era indispensable que la clausura de las instalaciones esté acompañada de “certezas” a nivel laboral.