El CHUF abordó el uso de la IA en la búsqueda de datos en el Área Sanitaria

El salón de actos del hospital Arquitecto Marcide acogió ayer una sesión general en la que se abordó el uso de la Inteligencia Artificial en el proceso de búsquedas bibliográficas en el Área Sanitaria.



La bibliotecaria del Área, Uxía Gutiérrez Couto, valoró los cambios que se han introducido en la forma de buscar, aunque advirtió de la necesidad de mantener la prudencia, toda vez que, indicó, “é moi sinxelo empregar estas ferramentas, pero hai que comprobar ben os resultados, e ter tino ó subir datos”. Por esta razón, aconseja “seguir tendo en conta o valor de bases de datos rigorosas e consolidadas” en el ámbito científico y sanitario.



La profesional abordó la importancia de la IA generativa, una rama destacada de la Inteligencia Artificial, que está centrada en la creación de contenido original a partir de datos preexistentes y que abarca la producción de contenidos.



Se basa, explicó, en “aprendizaxe profunda a partir de grandes volumes de datos e o procesamento da linguaxe natural; producen contidos sintéticos sínteses narrativas, imaxes, vídeos ou sons, como resposta a preguntas, solicitudes, instrucións ou peticións (prompts) expresadas en linguaxe natural; e predín as palabras máis probables a partir do prompt ou instrucións do usuario”.



Por esto, aunque no sustituyen a los buscadores de información de bases de datos específicas ni el conocimiento o la experiencia del médico, sí puede ayudar, argumenta la profesional, “á toma de decisións pero non a tomalas por si mesma”.



Las aplicaciones que se pueden usar actualmente pueden colaborar en la clínica del día a día, pero sentenció, “unha procura exhaustiva e replicable hai que seguir realizándoa en bases de datos académicas”.