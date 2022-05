Chévere cierra temporada en Narón con una función de su espectáculo “Nevermore”

Tras más de medio centenar de funciones realizadas en 22 ciudades, el espectáculo “N.E.V.ER.M.O.R.E.” de la compañía teatral Chévere cierra hoy temporada en Galicia con la representación prevista para las 20.00 horas en el Pazo da Cultura de Narón. La obra, que tiene como tema central la catástrofe del Prestige, fue estrenada el pasado 17 de diciembre en el Teatro María Guerrero de Madrid, que gestiona el Centro Dramático Nacional. Realizada en coproducción con el CDN con el apoyo de Agadic-Xunta de Galicia, ha acumulado en este tiempo un total de 17.000 espectadores. La obra, dirigida por Xron, reúne a seis actores y actrices en escena: Patricia de Lorenzo, Miguel de Lira, Manuel Cortés, Mónica García, Arantza Villar y Borja Fernández. El 16 de junio la obra podrá verse en el teatro Victoria Eugenia de Donosti como cierre de la temporada fuera de las fronteras gallegas.





Sus productores definen la obra como una forma de acudir a la memoria colectiva “dun deses pobos que se poden borrar do mapa sen que pase nada; un pobo que, así e todo, en decembro de 2002, fixo seu o berro do corvo e non se deixou convencer polas mentiras daqueles que aseguraban que non pasaba nada, que todo seguía sendo como antes”, dicen. Las entradas pueden ser adquiridas en taquilla a un precio de 12 euros.