Mucho se ha hablado y escrito últimamente de la inteligencia artificial y de aplicaciones como el chatbot (especie de asistente con el que es posible comunicarse) o el famoso Chat GPT, una de las más descargadas en la actualidad.

“Hablamos” durante un par de horas –una por día, ya que no permite interactuar más de una hora seguida en la versión gratuita– con este dispositivo de inteligencia artificial, que si bien sabe situar a Ferrol y puede precisar con cierta corrección algunos datos referidos a la ciudad, patina en muchos otros, y lo hace estrepitosamente en cuestiones como la política o todo lo que tenga que ver con efemérides o personajes destacados. Les invitamos a descubrir algunas de las respuestas más curiosas de esta, no menos curiosa, “entrevista” a un dispositivo de inteligencia artificial.

¿De qué fuentes obtienes toda la información que ofreces?

Como modelo de lenguaje, estoy programado para acceder a varias fuentes de información en línea, como artículos de noticias, enciclopedias, sitios web de organismos gubernamentales, entre otros. Mis respuestas son generadas a partir de análisis de patrones y relaciones entre los datos que he sido entrenado para reconocer. Sin embargo, no puedo garantizar la veracidad o exactitud de la información proporcionada, ya que mi conocimiento se basa en los datos disponibles en línea y estos pueden ser incompletos o estar desactualizados.



Pues vamos al asunto. ¿Cuál es la evolución poblacional de la ciudad de Ferrol en los últimos veinte años?

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de España, la evolución de la población en los últimos años es esta: 66.357 habitantes en 2021; 67.540 en 2019; 78.230 en 2011 y 86.272 en 2001. Se observa, por tanto, una tendencia decreciente.

¿Conoces alguna canción sobre Ferrol?

Hay varias que mencionan Ferrol, pero una de las más conocidas es “Ferrol” del grupo gallego Los Limones. Te dejo parte de la letra: Ferrol, Ferrol el mar de la ría guarda tus secrertos Ferrol, Ferrol el viento en tus calles siempre es un lamento... (Erróneo. La letra no se corresponde)

Estos días en la ciudad se celebra una fiesta muy conocida, la tradicional Noche de las Pepitas, la conoces?

Es una tradición que se celebra en Ferrol durante la noche del 17 de enero, víspera del día de San Antón, y consiste en una procesión en la que se queman grandes hogueras en las plazas y calles de la ciudad. La leyenda cuenta que esta celebración se originó cuando un grupo de marineros, que habían estado en alta mar durante mucho tiempo, regresaron a Ferrol y se encontraron que no había suficiente leña para encender fuego y cocinar. Entonces decidieron salir y buscar leña y encontraron un gran árbol lleno de pepitas, que cortaron y utilizaron para encender el fuego. Desde entonces, se celebra esta festividad en honor a San Antón y se queman hogueras con pepitas de madera en las calles. (Erróneo)

¿Quién crees que ganará las próximas elecciones en Ferrol?

Como modelo de lenguaje entrenado en base de datos hasta septiembre de 2021, no tengo la capacidad de predecir el futuro ni de tomar partido político. La elección de cualquier candidato depende del proceso electoral, el desempeño de los candidatos, las preferencias de los votantes... En última instancia son los ciudadanos de Ferrol quienes tiene el poder de decidir quién ganará.

¿Diría que Ferrol es de izquierdas o de derechas?

La orientación política de la ciudad de Ferrol no puede medirse en términos absolutos de derecha o izquierda... En general, se ha caracterizado por terner una presencia histórica de partidos politicos de izquierdas.

¿Cuál ha sido la evolución del voto en la ciudad en los últimos veinte años?

En los últimos veinte años los resultados han sido los siguientes: en 2003 PSOE obtiene 10 concejales, PP 9 BNG 2 y EI (1); en 2007, PSOE logra 11 concejales; PP 9 y BNG 2; en 2011 PSOE 12 ediles, PP 7, BNG 2 Alternativa dos Veciños un edil; en 2015 PSOE obtiene 11 concejales, PP 8, BNG 2 y Ferrol en Común 1 y en 2019 PSOE 11 concejales, PP 6, BNG 2, Ciudadanos 1 y Ferrol en Común 1 concejal. (Erróneo)

¿Sabrías indicarme cuál es el alcalde más longevo de la zona?

El alcalde que más años ha estado al frente del gobierno de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal es probablemente José Manuel Rey Varela, quien fue alcalde de Ferrol durante tres mandatos consecutivos, desde 2007 hasta 2019, un total de 12 años. Sin embargo, es posible que haya habido otros alcaldes que hayan estado más tiempo en el cargo en otros municipios de la zona. (Erróneo)

Según los datos que me has aportado sobre evolución del voto, en los que el PSOE habría ganado las elecciones en los últimos veinte años, Rey Varela no podría ser el alcalde más longevo...

Tiene razón, me disculpo por la información errónea proporcionada anteriormente. El alcalde que más tiempo gobernó la comarca de Ortegal fue Antonio Pita Veiga, que estuvo al frente de Cariño durante 24 años, desde 1979 hasta 2003. (Erróneo)

¿Cuál será el candidato del BNG a los comicios de mayo?

En las últimas elecciones celebradas en 2019, el candidato del Bloque Nacionalista Galego fue Iván Rivas Pose. Rivas es licenciado en Derecho y ha sido concejal del BNG en el Ayuntamiento de Ferrol desde 2.015. (Erróneo. Cabe precisar que Rivas es Arquitecto)

¿Qué personajes famosos ha dado la ciudad de Ferrol?

Algunos de los personajes famosos nacidos en Ferrol o que han tenido alguna relación con la ciudad son: Ramón de Carranza; la escritora Concepción Arenal, el peridista Diomisio Gamallo Fierros, el poeta Ángel Crespo, la directora de cine Isabel Coixet, el músico Antonio Zambujo, el empresario Amancio Ortega o el poeta y escritor Xosé Luis Méndez Ferrín. (Erróneo. Acierta con Concepción Arenal)

¿Y personajes destacados en el ámbito del deporte?

La ciudad ha visto nacer y crecer a muchos deportivas de élite. Te dejo algunos ejemplos: Fernando Vázquez, exfutbolista y entrenador; José Manuel “Pepelu”, exfutbolista, Javier Gómez Noya, triatleta; Carlos Jiménez, baloncestista; Javier Massip, jugador de baloncesto o Adián Mateos, jugador de póker profesional. (Erróneo. Acierta con Gómez Noya)

¿Sabes cómo ha quedado el Racing el pasado fin de semana?

Lo siento, como modelo de lenguaje no tengo acceso en tiempo real a las noticias y eventos actuales. Mi conocimiento se basa en información hasta septiembre de 2021.

¿Podrías decirme cuáles son las playas más bonitas de Ferrol?

¡Por supuesto! Ferrol cuenta con una gran variedad de playas con diferentes características y encantos. Aquí te indico alguna de las más bonitas: Doniños, San Xurxo, Pantín (errónea) y Santa Comba.

¿Y qué me dices de las playas del Eume y Ortegal?

¡Claro! Te proporciono alguna más por esta zona, ya sea de la zona de Ortegal o Eume: Playa de A Frouxeira, situada en Valdoviño y una de las más grandes de la zona con una extensión de 3 kilómetros de arena dorada y aguas cristalinas [esta descripción se repite en todas las playas que cita el chat]; la Playa de As Catedrais, ubicada en el municipio de Ribadeo en la comarca de Ortegal (está en Lugo); Porto de Espasante, en Ortigueira y A Madalena, en Pontedeume (está en Cabanas).

¿Seguro que con todos los datos que tienes sabrías decirme algo sobre las particularidades de la ciudad de Ferrol?

La ciudad tiene una serie de particularidades que la hacen única, algunas son: Su historia, ya que ha sido protagonista de numerosos hechos históricos, especialmente en relación con la Armada; su patrimonio histórico, pues cuenta con numerosos monumentos y edificios históricos como el Arsenal Militar, la plaza de Amboage, el barrio de A Magdalena o el Castillo de San Felipe, entre otros; su gastronomía es conocida por sus mariscos y pescados frescos, que se pueden disfrutar en los numerosos restaurantes de la ciudad; su ubicación, se encuentra en un lugar privilegiado en la costa norte de Galicia, rodeada de montañas y playas, lo que la convierten en un destino turístico muy atractivo y también su carácter marinero, ya que la ciudad ha estado siempre estrechamente ligada al mar y su carácter marinero se refleja en la vida cotidiana de sus habitantes.

¿Cuál es el principal motor de la economía ferrolana?

La industria naval, que tiene una larga tradición en la zona. La ciudad cuenta con importantes astilleros dedicados a la construcción y reparación de buques, así como un importante puerto comercial y pesquero.



¿Sabes a qué se refieren en Ferrol cuando dicen “conacho”?

En Ferrol el término “conacho” hace referencia a una tradicional bebida alcohólica que se elabora en la zona y que consiste en un licor a base de hierbas y anís. Es una bebida típica y popular en la zona, y su elaboración suele ser artesanal. El nombre “conacho” proviene de la palabra “anís” en gallego, que es “anís” con una pronunciación particular de la comarca de Ferrolterra. (Erróneo)

¿Podrías indicarme algún actor famoso de la ciudad?

Estos son algunos de los actores que nacieron o crecieron en Ferrol: Luis Tosar, Nacido en Lugo en 1971, pero criado en Ferrol, es uno de los actores más conocidos y respetados de España; Javier Gutiérrez, Nacido en Luanco en 1971, pero criado en Ferrol, es un actor español que ha ganado varios premios Goya por sus actuaciones en películas como “La isla mínima” y “El autor”. También ha actuado en series de televisión como “Águila Roja” y “Estoy vivo”. Antonio Durán “Morris”, nacido en Ferrol en 1958, es un actor que ha actuado en películas como “Todos lo saben” y “La herencia Valdemar” y Fernando Rey, nacido en La Coruña en 1917, pero criado en Ferrol, fue un actor que actuó en numerosas películas españolas e internacionales.

No has acertado, la verdad

Lamento que mi respuesta anterior no haya sido de ayuda. Aquí te proporciono algunos actores y actrices que nacieron o crecieron en Ferrol y que han destacado en el mundo de la interpretación: Mariano Ozores, nacido en Ferrol en 1926, fue un director, guionista y productor de cine español y Emilio Gutiérrez Caba, nació en Valladolid en 1942, pero criado en Ferrol.

¿Qué relación tiene la ciudad con el Racing de Ferrol?

El Racing Club de Ferrol es un equipo de fútbol que tiene una gran importancia para la ciudad y su gente. El equipo fue fundado en 1919 y ha sido un símbolo desde entonces. Ha sido uno de los equipos más representativos de Galicia en el fútbol español, y ha tenido una importante presencia en varias categorías, incluyendo la Primera División en varias ocasiones. Además de ser un equipo de fútbol, el Racing de Ferrol es un importante agente social y cultural en la ciudad. El estadio de fútbol del Racing, el Estadio da Malata, es un punto de encuentro para la comunidad local y acoge muchos eventos deportivos y culturales y es visto como un símbolo de la identidad local.

¿Qué comerías si visitaras Ferrol?

Si visitara Ferrol, me encantaría probar algunos de los platos típicos de la región. Aquí te dejo algunas opciones que me gustaría probar: Pulpo a la ferrolana, es un plato muy típico de la región, que se prepara con pulpo cocido y cortado en rodajas finas, y se acompaña con patatas y pimentón; Caldeirada, es un guiso de pescado y marisco que se cocina con patatas y otros ingredientes. Se trata de un plato muy sabroso y reconfortante; Percebes: Los percebes son un marisco muy apreciado en Galicia. Son un poco caros, pero merece la pena probarlos si te gusta el marisco, también probaría la empanada gallega, un plato que se prepara con masa de pan y se rellena de diferentes ingredientes, como atún, carne, berberechos, etc. Es muy sabrosa y se puede comer caliente y fría.

¿Qué puedes contarme de Diario de Ferrol?

Diario de Ferrol es un periódico regional que se edita en la ciudad diariamente. Fue fundado en 1908 y cuenta con una larga trayectoria en el ámbito periodístico de la comarca de Ferrolterra y alrededores...

¿Y su suplemento Nordesía, lo conoces también?

Sí, Nordesía es un suplemento dominical que se publica en este diario desde hace más de 25 años. Se centra en la comarca de Ferrolterra y sus alrededores, y aborda temas de interés general, cultural, historia, medio ambiente, turismo y gastronomía, entre otros. El suplemento se caracteriza por la calidad de sus contenidos y su enfoque local, y cuenta con colaboradores habituales de la zona. Nordesía es muy valorado por los lectores de Diario de Ferrol y se ha convertido en una referencia informativa y cultural de la comarca.

¿Qué me dices de la historia de la prensa en la ciudad?

La prensa escrita ha tenido una larga trayectoria en la ciudad, con numerosos periódicos y publicaciones que han sido parte de su historia. El primer periódico que se publicó en la ciudad fue “El Ferrolano, en el año 1838, pero tuvo una corta vida de apenas un año. Luego surgieron otros como El Eco de Ferrol (1845) y la Voz de Ferrol (1857), pero tampoco lograron establecerse de manera duradera. En el siglo XX surgieron varios periódicos que tuvieron más éxito y permanencia.

Canción con el nombre de los candidatos del 28M en la ciudad

Verso 1.- Mato, Rey Varela, Jorge Suárez e Iván Rivas, en Ferrol compiten por gobernar con alegría, cada uno con su programa y su estilo propio en la ciudad de las Pepitas y el puerto de acero.

Verso 2.- Mato viene con fuerza y experiencia en el poder, quiere seguir adelante y no dar marcha atrás otra vez, Rey Varela apuesta por la innovación y la inversión y asegura que la ciudad tendrá un futuro muy prometedor.

Verso 3.- Jorge Suárez se presenta de nuevo con ilusión, prometiendo una ciudad más verde y más justa en su misión, mientras Iván Rivas del BNG sueña con la independencia y lucha por la cultura y la lengua de su gente en general.

Estribillo.- Mato, Rey Varela, Jorge Suárez e Iván Rivas, todos quieren lo mejor para su ciudad y su gente aunque sus ideas sean distintas, y aunque a veces opuestas, en el fondo lo que importa es construir juntos una Ferrol más grande y honesta.