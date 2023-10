Cerca de un centenar de personas acuden cada día al centro sociocomunitario de Ferrol

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitó ayer el centro sociocomunitario de Ferrol (Rochel 1-7, en la plaza de España) con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad, establecido por la ONU el 1 de octubre. Allí habló con los mayores que acuden al centro a compartir el tiempo con sus coetáneos en las distintas zonas de estar o a participar en las actividades que se proponen.



El de Ferrol, explican desde la Xunta, es uno de los 13 centros sociocomunitarios de la provincia en los que más actividad hay, tanto por la cantidad de talleres como por la afluencia, con entre 60 y 80 personas que acuden a la cafetería, con independencia de los usuarios de las actividades. Dispone de la citada cafetería, sala de lectura, sala de estar y otra para el desarrollo de las distintas clases que se imparten (pilates, gimnasia, yoga, zumba, memoria o uso de móviles).



Además, a través de un convenio entre la Consellería de Política Social –entidad de la que depende el centro– y la Fundación La Caixa, se llevan a cabo distintos talleres para mejorar la salud física de los mayores, fomentar sus conocimientos en el uso de Whatsapp, practicar la capacidad de adaptación y de resiliencia o incrementar su capacidad de manejo de las redes sociales.



Durante la visita, Aneiros agradeció el trabajo que se lleva a cabo desde la dirección del centro a la hora de dinamizar y programar actividades de interés para los mayores de la ciudad, que les permiten “levar a cabo un envellecemento activo, mantendo unha vida independente”.



La delegada de la Xunta aprovechó también para recordar inversiones del departamento autonómico (600 millones en el programa de atención a mayores este año, Casas do Maior, Coidados Porta a Porta, Xantar na Casa o la red pública de centros de Alzheimer, entre las que se incluye el de la Casa do Mar). Subrayó además el “orzamento histórico” destinado al Servizo de Axuda no Fogar, “un dos máis solicitados polos galegos” y el Plan de Investimentos, con el que se crearán, apuntó, centros sociales de titularidad municipal.



El Día Internacional de las Personas de Edad se celebró este año con tres objetivos marcados desde la Organización de Naciones Unidas. Uno de ellos es incrementar el conocimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y generar compromisos para potenciar su protección en este sector de edad en todo el planeta.



Compartir y aprender de los distintos modelos intergeneracionales y la integración del enfoque de los derechos humanos a lo largo de la vida de las personas, garantizando su participación activa en la sociedad forman parte también de estas aspiraciones.