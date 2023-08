El CEIP San Xoán de Filgueira, en Ferrol, denuncia los efectos de la supresión de una unidad en Primaria

La comunidad educativa del CEIP San Xoán de Filgueira ha denunciado los efectos que tendrá la supresión de una unidad en la etapa de Primaria, que se hizo efectiva el pasado 18 de agosto.



Señalan desde el centro que la medida que se les ofrece es poder solicitar una maestra sustituta con 18 personas cuando actualmente alcanzan los 17 niños “pese a que o noso é un centro receptor importante de alumnado ao longo do curso, rematando cada xuño con máis crianzas das que temos en setembro”, indican los afectados.



Apuntan que se les asegura que no suprimirán la jefatura de estudios –que sería una medida implícita con la supresión de la unidad–, pero muestran sus dudas, destacando, además, que es una figura muy importante dentro del centro.

Así las cosas, señalan que “un ensino de calidade non se consegue con fríos recortes que non teñan en conta criterios pedagóxicos a longo prazo, e que non respecten os dereitos educativos das nosas fillas e fillos nin a imperiosa necesidade de vertebrar un país de servizos no que cada quen poida vivir e medrar no seu espazo e coa súa xente”.



Exigen, así, que “revertan a situación”, de modo que no se llegue a hacer efectiva la supresión de esta unidad