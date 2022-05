CEE Terra de Ferrol, cincuenta años al servicio de la atención a la diversidad y la inclusión del alumnado

El Centro de Educación Especial Terra de Ferrol (antiguo Carmen Polo) conmemora este curso sus cincuenta años de vida. Un total de 76 alumnos y alumnas, de los cuales 25 se encuentran en régimen de internado, así como 24 profesores y 68 profesionales en el cuerpo de personal no docente (servicios de limpieza, cuidadores, educadores, psicólogos o personal de cocina, entre otros) integran actualmente la comunidad educativa de un centro que trata de dar respuesta día a día a la integración del alumnado.





Estos tienen edades comprendidas, en general, entre los 3 y 21 años, superándose este tramo en el caso de los matriculados en los programas formativos básicos de Restauración y Jardinería que se oferta en el centro.





Los actos con motivo de la efeméride comenzaron el pasado mes de abril con la plantación de un olivo en el recinto escolar y la celebración de una obra de teatro a cargo del grupo Ghazafelhos. A estas propuestas le siguieron, ya en el mes actual, un concierto de música y la jornada de puertas abiertas celebrada ayer con la presencia de diferentes autoridades políticas, entre ellas el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y el alcalde de la ciudad, Ángel Mato, entre otros.





La sesión incluyó la proyección de un vídeo sobre la evolución del centro a lo largo de todo este tiempo así como una mesa redonda que sirvió para analizar la situación de los centros de educación especial en la actualidad.





La celebración del cincuenta aniversario concluirá el próximo día 10 de junio con una conferencia a cargo del conocido psicólogo Javier Urra, que a partir de las 16.30 horas impartirá una charla abierta a todas las personas interesadas.





Conselleiro

El Conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, felicitó al CEE Terra de Ferrol por sus cincuenta años de trayectoria al servicio de la atención de la diversidad y la inclusión y destacó el compromiso del conjunto de la comunidad educativa a favor de la equidad y de la igualdad. Rodríguez estuvo acompañado por la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros.





El alcalde de Ferrol, Ángel Mato, defendió, por su parte, el papel de la educación especial dentro del sistema de enseñanza y le entregó al director del CEE Terra de Ferrol, Juan Jesús Arias Miño, una figura institucional del Concello, que representa la pescadería de Rodolfo Ucha con una placa conmemorativa del cincuenta aniversario del centro.





Mato mostró su alegría por poder compartir la jornada con la comunidad educativa. “Deben contar con todo o soporte que precisen para escolarizar aos alumnos que requiran unha atención tan específica como a que se presta aquí e, ao tempo, é necesario que desempeñen a función de centros de referencia e apoio ao resto”, aseguró en referencia a debates abiertos “ao fío de cambios lexislativos”.





El regidor tuvo palabras de agradecimiento para la dirección del centro por darle la oportunidad de trasladar al profesorado, personal no docente y a las familias “o recoñecemento do Concello por todo o traballo que se realiza no Terra do Ferrol” e invitó al alumnado a sentirse también “orgullosos” de pertenecer a esa comunidad educativa.