Cedeira se suma a Narón y Neda como escenarios de la sexta edición de Jazz de Ría

Narón, Neda y, en esta ocasión, también Cedeira, que se incorpora al programa, se convertirán el próximo mes de agosto –entre el jueves 11 y el domingo 14– en los escenarios de celebración de la sexta edición del festival Jazz de Ría. El evento llega este año con una programación que se acerca a los márgenes del jazz a través de propuestas que juegan con otros estilos como el soul, el flamenco o las músicas populares.



El programa comenzará el jueves, a las 21.30 horas en el parque de San Isidro de Cedeira, con la actuación de David Regueiro Trío y Alexandre Cavaliere.



Al día siguiente, el parque Freixeiro de Narón acogerá la actuación de Los Aurora y Sumrrá (21.30 horas). El sábado 13, Brigada Bravo & Díaz animarán el ambiente en la ribera de San Nicolás, en Neda, con un concierto previsto para las 13.00 horas, regresando por la noche la música al parque de Freixeiro con la actuación de Nocotine Swing y The Say Sisters.



El domingo, de nuevo en Neda, será el turno para una singular propuesta, denominada “Ornithology”. Se trata de una ruta ornitológica por el río Belelle con la Sociedade Galega de Historia Natural (11.00 horas) para cuya participación será necesario inscribirse –se abrirá el plazo unos días antes– y la actuación de Quico Cadaval y Pablo Castaño en el área recreativa de Maciñeira (13.00 horas).



El programa de este año se perfila como “unha proposta artística que procura un equilibrio entre o jazz galego e os proxectos máis interesantes do jazz estatal, apostando polo intercambio e a colaboración con artistas e festivais doutros lugares”. Así lo destacó ayer la ferrolana Aitana Cuétara, directora del festival, en el acto de presentación de la cita, celebrado en el parque del río Freixeiro, en Narón. Allí se dieron cita también la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro y el director técnico do Pazo da Cultura, Luciano Fernández; la concejala y la técnica de Cultura de Neda, Verónica Vigo y Copi Villaamil, respectivamente; y por parte del Concello de Cedeira el alcalde, Pablo Moreda, y el técnico de Cultura, Quique Vázquez.



Moreda se mostró ilusionado por unirse a un festival que el pasado año, recordó Ferreiro, fue todo un éxito. Vigo destacó, por su parte, la ruta organizada este año, que estará limitada a 25 o 30 personas. La integración en el territorio, la participación de los vecinos y vecinas y la recuperación de la memoria son también parte de la filosofía de un festival abierto y gratuito y que en 2021 recibió el Premio Organistrum Extraordinario en los Premios Martín Códax de la Música por sus buenas prácticas de sostenibilidad e igualdad.