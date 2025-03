Carvalho Calero celebra su cumpleaños a la espera de la rehabilitación de su casa natal

En entorno de la casa natal de Ricardo Carvalho Calero, en la calle San Francisco, volvió a ser el sábado 29 de marzo el escenario de un acto en recuerdo del polígrafo pero también de reivindicación.



El Bloque Nacionalista Galego de Ferrol quiso recordar la figura del ilustre ferrolano, del que se cumplen 35 años de su fallecimiento, y aprovechó el acto para reclamar una vez más la rehabilitación del inmueble que lo vio nacer, propiedad del Concello, al tiempo que puso en valor al escritor como “unha referencia da nosa cidade, do noso pais e da súa cultura”.



El portavoz municipal, Iván Rivas, hizo hincapié en la coherencia de personajes como Carvalho Calero, señalando que “nestes tempos confusos nos que estamos a vivir necesitamos certezas, argumentos contundentes e claros como foi a brutal coherencia de personaxes como o intelectual que deben servirnos como guía”.



Así, recordó posturas de Carvalho Calero como “que non podemos seguir mantendo a dependencia no uso da nosa lingua respecto do español e que continuar aprendendo galego sobre a base do español non nos vai levar mais que a convertir a nosa lingua nun dialecto”, algo que Rivas trasladó a la situación política.



De este modo, se mostró convencido de que “este pais dificilmente vai poder desenvolverse mantendo a súa dependencia política, por iso precisamos manter a coherencia política do BNG a hora de defender a Galiza”.