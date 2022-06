Las carreteras de Ferrol dejan una jornada negra con seis heridos en tres accidentes

La jornada de ayer fue especialmente nefasta a nivel de sucesos en el área de Ferrolterra, registrándose un total de tres accidentes de tráfico que se saldaron con seis heridos –al menos cinco de ellos de carácter leve–.



Por orden cronológico, el primero y más aparatoso de estos incidentes tuvo lugar a las 12.15 horas en la rotonda que conecta la avenida do Mar de Ferrol con el polígono de A Gándara. Al parecer se trató de una colisión entre dos vehículos, resultando heridas leves cuatro personas. Un particular alertó del incidente al servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que al tiempo que desplazaba atención médica hasta el lugar también avisó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112 –que a su vez trasladó hasta el lugar unidades de la Policía Local, Protección Civil y a los profesionales del cuerpo de Bomberos de Ferrol–.



El segundo accidente se produjo menos de una hora después, sobre la una del mediodía, en el área de Barallobre, en Fene –más concretamente poco antes del inicio del viaducto–. Un turismo, que circulaba en dirección Ferrol, sufrió una salida de vía, resultando herido leve su conductor. En esta ocasión fue la Guardia Civil de Tráfico quien recibió la alerta por parte de un particular. La benemérita, por su parte, avisó al 112 para solicitar al personal de mantenimiento de viales para limpiar los restos del accidente y al 061 para que trasladasen hasta el punto una ambulancia asistencial para atender al herido.



El tercer y último accidente se registró a las 18.22 horas en la parroquia naronesa de O Val, en el entorno de la carretera de Baltar. En este caso, apuntó el CIAE, se trató de un atropello que se sigue investigando. Según informó el 112, un particular alertó a los servicios de emergencias tras encontrar tumbado en la cuneta a un vecino semi inconsciente, supuestamente tras ser embestido por un vehículo. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia medicalizada de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local.



Cabe señalar que en ninguno de estos incidentes el 061 confirmó el traslado al hospital de los heridos, pero se estima que fue así al menos en el último caso.