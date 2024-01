La captación de talento central el inicio de las Xornadas Ensino-Empresa del CIFP Ferrolterra

La decimoctava edición de las Xornadas Ensino-Empresa que organiza el CIFP Ferrolterra comenzó este lunes con la presencia de la directora xeral de Formación Profesional, Eugenia Pérez, y del presidente de Cofer, Cristóbal Dobarro, y con una iniciativa novedosa que giró alrededor de la captación de talento. Un total de 17 empresas participaron en un evento que, explicó la dinamizadora de la FP Dual en el centro, Rebeca Valiño, permitió poner en contacto directo a estas firmas, todas ellas de la comarca, con el alumnado.



Este “acercamiento tan estrecho” del que habló Valiño se enmarcó en una sesión inaugural en la que se profundizó en las herramientas para la búsqueda de empleo. “Las empresas explican qué buscan y el alumnado entrega sus currículos. Es un éxito porque despierta mucho interés y porque hay empresas de las seis ramas profesionales que tenemos”, apuntó.



El director del centro, Enrique Pazo, define esta iniciativa como “moi positiva sempre” y recordó que este camino se abrió hace veinte años. “Non pensamos daquela que ía ter este éxito”, que se basa, añadió, en la “implicación e o apoio da empresa. Este é, ademais, o ano de maior implicación e destaco o paso que damos esta edición, que é que a empresa veña ofertar eses postos de traballo agora mesmo: están a recoller datos e currículos”.

Enrique Pazo: "A implicación da empresa é fundamental para o despegue da FP"



Pazo considera que la FP Dual, que se implantó en el centro en 2016, ha sido clave en este sentido. “Moitas das firmas que están aquí xa teñen convenios de formación dual con nós e, polo tanto, xa saben como funciona a FP”, una alternativa que, afirma el director del centro ferrolano, “é máis atractiva cada ano que pasa, principalmente, insisto, pola achega da empresa. Levo 17 anos de director no centro e a implicación da Consellería foi a máis, a do profesorado tamén e o alumnado vén máis motivado porque ve que a FP é unha opción moi ben remunerada a curto prazo... Pero o fundamental é a implicación do empresario: cada día hai máis interesados na FP Dual e esa é a mellor publicidade e o mellor escaparate que podemos ter no CIFP Ferrolterra: ter o hall cheo de empresas que ofertan postos de traballo. A Formación Profesional está no seu mellor momento”, incide.



La nueva ley de FP dará más protagonismo al mundo empresarial al incluir formación curricular en las firmas en todas las modalidades, no solo en la dual, una decisión que Pazo celebra. Además, el director confirma que “haberá máis oferta destas características non só no noso centro, senón en todos os galegos. Somos dos que máis FP Dual temos e ímolo seguir sendo”, señala, “grazas en gran medida a este sector empresarial. Contamos con case duplicar a nosa oferta dual: será entre un 30 e un 35% o curso que vén. Esa é a meta que temos e polo de agora imos moi ben porque temos 15 proxectos xa pechados, con convenio, e nunca a estas alturas chegaramos a esas cifras. As expectativas son realmente moi boas”, finaliza.

Día dedicado al emprendimiento

La segunda sesión de las XVIII Xornadas Ensino-Empresa está dirigida al alumnado de 2º curso y se centrará en el emprendimiento. Comienza mañana a las 9.00 horas y en ella participarán Carla Iglesias, de La Guagua; Yadira Tenreiro, presidenta de AJE y fundadora de la residencia canina El Bosque; un representante del Polo de Emprendemento e Apoio ao Emprego de la Xunta; Raú Lomba, fundador de la empresa Waves; y Hugo Fraga, impulsor de Hyliacom (agencia de marketing digital). Por último, a las 13.00 horas, La Guagua desarrollará la actividad “Misión: emprender”.