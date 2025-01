Canido reclama inversiones en el barrio ferrolano e inicia actos reivindicativos

Ni a través de alegaciones ni con la carta a los Reyes Magos, los vecinos de Canido, agrupados en la Intrabarrial, de la que forman parte las entidades más representativas del barrio, han conseguido llamar la atención del Concello en cuanto al cumplimiento de compromisos y necesidades.



Así, lo explican antes de poner en marcha una serie de acciones reivindicativas, que darán comienzo este mismo lunes 13 con su presencia en el pleno extraordinario convocado para la aprobación de los presupuestos municipales de 2025 y la previa desestimación de las alegaciones presentadas.

“Queremos expresar o noso descontento coa actitude do goberno municipal respecto do noso barrio”, indican desde la Intrabarrial y apuntan a que no se refieren solamente a la falta de inversiones reales en la zona sino que lamentan que “non obtivemos resposta sobre as nosas peticións achegadas en persoa por Rexistro.



Nese documento no que faciamos unha serie de alegación aos orzamentos, no que solicitamos algunhas das nosas demandas máis urxentes, así como esixir o cumprimento dunha serie de compromisos adquiridos no pleno municipal”.



Entre esas cuestiones llaman especialmente la atención sobre la adquisición del Edificio de Suboficiales –aprobado en pleno, pero para cuya compra no se han dado más pasos–, la elaboración sobre un estudio sobre vivienda en el barrio –piden que se puede acceder a la misma a precios razonables y evitar la gentrificación–, arreglos de aceras – calles como Pérez Parallé, Navegantes, Doctor Fléming, Muíño do Vento o Celso Emilio Ferreiro son algunos ejemplos–, alumbrado, humanización de espacios públicos –campo de la calle Muíño do Vento y Lili– o el demandado estudio sobre la viabilidad de construcción de una escalera mecánica que mejore la movilidad de conexión del barrio con A Magdalena.



Ante la falta de respuesta por parte del ejecutivo local, desde la Intrabarrial han anunciado el inicio de una serie de acciones reivindicativas, entre ellas la presencia en el pleno de este lunes 13, al que convocan, además, a todos los vecinos del barrio para hacer fuerza en sus peticiones y con el fin de que “a nosa voz sexa escoitada e as demandas atendidas”.