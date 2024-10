El Campus y el Rodolfo Ucha trabajan en un plan europeo de estudios que incluya la IA

Abraham Prieto García, profesor de la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF– está al frente, en representación de la UDC, de una iniciativa de innovación docente en la que participa la Universidad de Liubliana, en Eslovenia, y la Universidade do Minho, en Portugal. Por este motivo, el Campus Industrial de Ferrol acogió este jueves una jornada divulgativa en el marco del #ErasmusDays.



“Artificial Intelligence learning modules to adapt VET to the digital transformation of the labour market” es el título del proyecto europeo Erasmus+ AIM@VET, en el que también colabora profesorado y alumnado de los centros de Formación Profesional de Velenje, Eslovenia; de Caldas de Taipas, Portugal, y del CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro, situado en Caranza.



En esta sesión, se trató el objetivo de elaborar un plan de estudios que permita incorporar la Inteligencia Artificial –IA– en los ciclos de Formación Profesional. Para conseguirlo, un equipo formado por personal docente de la EPEF e investigadores vinculados al Grupo Integrado de Enxeñaría, ambos con su sede en el Campus Industrial, llevan meses colaborando con profesorado y alumnado del Rodolfo Ucha.



En concreto, se está trabajando en la elaboración y testeo de diversas unidades didácticas con profesionales y estudiantes de los ciclos superiores de Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma y de Administración de Sistemas Informáticos en Rede. A lo largo de la jornada, que se convocó tanto en fomato presencial como telemático, se presentaron una serie de vídeos con testimonios de personal docente e investigador de los seis centros internacionales participantes, tanto universitarios como de FP.



Por otro lado, se desarrolló una mesa redonda, en este caso fisicamente, en la que participaron Nonito Aneiros, abogado y apoderado del Grupo Intaf; Pablo Botas, jefe de Producto de Nostos Genomics; Manuel Míguez, gerente de 3.14 Financial Contents, y los profesores del CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro María Meizoso García y José María Bey Otero. Además, intervinieron personas de Eslovenia y Portugal, aunque ya desde sus países de origen, a distancia.

Plan de estudios



El proyecto en el que trabajan las seis entidades se divide en tres bloques distintos, que se centran en la robótica, la visión artificial y la inteligencia ambiental. En el primer caso, es la disciplina en la que se enfocan desde la EPEF y el grupo investigador de Ingeniería.



Se prevé que el plan esté terminado en julio de 2025, cuando la UDC entregará un currículo que incluirá una serie de guías digitales, centradas en la robótica y dirigidas a la FP, con fundamentos conceptuales, propuestas de actividades u otro tipo de materiales. La Comisión Europea financia este proyecto con 400.000 euros, de los que la UDC dispone de 93.000 para desarrollar las tareas necesarias.