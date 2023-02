El Campus revalida la Bandera Verde con su apuesta por la sostenibilidad

El Campus Industrial de Ferrol continúa siendo un espacio sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Así lo pudo acreditar la Asociación Ambiental e do Consumidor (Adeac-FEE) en la última eco-auditoría llevada a cabo en en el espacio universitario, En ella destacó acciones como la creación de una huerta comunitaria, situada en las inmediaciones del Edificio de Apoio ao Estudo; la puesta en marcha del sistema de compostaje de residuos orgánicos en colaboración con la cafetería universitaria; y el proyecto de eficiencia energética llevado a cabo en la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF) y en la Facultade de Humanidades e Documentación.



Todo ello le ha permitido revalidar la Bandera Verde conseguida por primera vez en 2019 para sus cinco centros docentes, tras haber implementado, entonces, diversas acciones en materia de ahorro de agua, luz, calefacción y de papel, así como en las áreas de gestión de residuos y en la movilidad sostenible.



La concesión de esta distinción significa, en palabras de la propia vicerrectora, “un recoñecemento ao traballo feito no noso campus, que tamén se fai no conxunto da Universidade da Coruña, relacionado coa sustentabilidade e co medio ambiente. Nos nosos xenes permanecen de maneira continua todas aquelas actividades que fan que sexamos capaces de manter o noso entorno o máis sostible posible, coa maior responsabilidad social que nos permiten os nosos recursos”.



Recepción

María Jesús Movilla participó en el acto de recepción de la Bandera Verde celebrado ayer en Esteiro con la presencia del presidente de Adeac-FEE, José Palacios, la directora del Campus Industrial, Ana Ares, el director de la Oficina de Medio Ambiente de la Universidade da Coruña, Manuel Soto, así como varios integrantes del Comité Ambiental del Green Campus Ferrol, un sistema de gestión ambiental que busca avanzar en la sostenibilidad de la propia universidad a través de la participación de los diferentes colectivos.



La Universidade da Coruña tiene un total de once centros docentes con la Bandera Verde, entre los que se incluyen los cinco ferrolanos.