La camiseta 'fake' del Celta que ha hecho viral al Racing de Ferrol

Con el bum del racinguismo ha llegado también a Ferrol el fenómeno de las equipaciones deportivas. Si antes no era frecuente ver a gente con la camiseta del Racing fuera de los días de partido, nos hemos acostumbrado a que grandes y pequeños la luzcan a diario por las calles de la ciudad e incluso la lleven para hacer patria cuando están en el extranjero.

No obstante, lo cierto es que la prenda no está pensada para todos los bolsillos y, por ejemplo, la segunda equipación que presentó el Racing inspirada en el Arsenal cuesta cerca de 80 euros que no todo el mundo se puede permitir. El elevado coste de las camisetas de fútbol no es exclusivo del club ferrolano, sino que es una tónica habitual en el resto de conjuntos, mayor todavía en los de Primera.

En este contexto, no es de extrañar que haya quien opte por buscar falsificaciones para poder lucir la elástica del conjunto aunque lo barato les acabe saliendo caro. En esta ocasión, además, la anécdota se ha hecho viral en las redes sociales gracias al vídeo que subió el tuitero que hizo el pedido a una tienda china de imitación, tomándose con humor la "sorpresa" que se había llevado al recibirla.

"Pedir cousas a China"

"Comprei a camiseta nova do Celta deste ano... Está chula, verdade?", se le escucha decir en el vídeo, que va camino de superar las 329.000 reproducciones en la red social X. "Pedir cousas a China... e ves de repente... o escudo do Racing de Ferrol!", continúa con retranca, mostrando a la cámara la camiseta celeste con el emblema racinguista:

Las reacciones no se han hecho esperar y, sobre todo, el tuit ha provocado una cascada de chascarrillos en la red social. Estos son algunos de ellos:

Lo cierto es que este "híbrido" es digno de coleccionista.