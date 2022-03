Camiones y tractores protestan por las calles de Narón y la ciudad naval

Cerca de medio centenar de camiones, tractores y furgonetas participaron ayer en una nueva marcha por las calles de Ferrol Narón para dar visibilidad a sus protestas al cumplirse una semana de paro. La comitiva tomó la salida desde Río do Pozo hacia Narón y Ferrol pasando por la rotonda de Freixeiro, Dipasón, para ir hacia la fachada marítima en la zona de Navantia e iniciar el regreso al polígono naronés. Un trayecto que se hizo largo y que comenzó a las once de la mañana y culminó pasadas las tres de la tarde, como explicó el portavoz de los transportistas que tienen su base estos días en el polígono naronés, Antonio Otero, quien se mostró preocupado por la reunión mantenida en Madrid entre responsables del sector y el Gobierno y que terminó sin acuerdo.



Otero cree que esta semana va a ser muy complicada en términos de desabastecimiento de supermercados. “Ata agora aínda vendían produtos que tiñan almacenados, pero as cousas non medran nas estanterías, e non está entrando nada así que, salvo que se chegue a algún acordo, a situación vai empeorar moito estes días”, afirma. Asimismo, apeló al apoyo y comprensión de la ciudadanía y agradeció que ayer fueran cientos de vehículos los que se sumaron a la marcha. “Alomenos hoxe nos sentimos arroupados, cada vez somos máis nesta loita que non ten visos de solucionarse a curto prazo”.



Los camiones que pernoctan desde el lunes en Río do Pozo para unir fuerzas en esta huelga representan al sector del transporte de mercancías, sector agrario y el forestal. En el caso concreto de Otero habitualmente suele repartir chapas de madera y también productos para el sector de la alimentación.



Asegura este transportista que muchos clientes, entre ellos, panaderos, contactaron con ellos en la jornada de ayer para saber el recorrido que le podría quedar a esta huelga, “pois moitos deles empezan a ter poblemas coa escasez de fariña, así que é moi probable que en nada tamén nos quedemos sen pan”, aseveró.



La comitiva dificultó seriamente la circulación del tráfico dado que, tal y como confirmaron desde la Policía Local de Ferrol, la caravana de vehículos llegó a unir el polígono naronés con la zona de la Trinchera.









Marcha hacia Madrid





El portavoz de los transportistas con base en Río do Pozo asegura que seguirán en esta zona instalados mientras no haya novedades, aunque no descartan viajar a la capital. “En Madrid mentres lles vaia chegando peixe e marisco non pensan no mal que está a xentes noutros lugares, así que si hai que votarse ás rúas e viaxar cara Madrid para que nos escoiten ímolo facer”, explica Antonio Otero.









Visita de Diego Calvo





El presidente del PP provincial, Diego Calvo, visitó ayer en Río do Pozo a los camioneros allí congregados instantes antes de inicia su marcha y dialogó con ellos sobre su situación. Calvo aseguró que “es incomprensible e inaceptable que ante la gravísima situación por la que atraviesa este sector, nadie del Gobierno acepte ni siquiera hablar con ellos”. El vicepresidente del Parlamento consideró que las reivindicaciones del colectivo “merecen ser escuchadas y atendidas”. Además, recordó que llenar los depósitos de sus vehículos les cuesta hoy un 50% más que hace un año y que la vida se ha encarecido también para ellos. “La ecuación es fácil: no se sostiene”, puntualizó en redes el líder del PP provincial. Calvo también recordó que “en los peores momentos de la pandemia está gente garantizó el abastecimiento a hospitales, supermercados y negocios cuando más lo necesitaban” e insistió en que hay que tener presente que el colectivo por aquel entonces “solo pidió una cosa, poder comer o descansar en lugares o casas de comida que abrieran, con todos los controles sanitarios, para ellos. No les hicieron caso. Aguantaron, resistieron, trabajaron y mantuvieron en pais”, aseveró Diego Calvo, quien considera que el Gobierno de Sánchez ha pagado este esfuerzo realizando “subiéndoles los impuestos, dejando que el gasoil suba de precio, negándoles bonificaciones, y ahora obviando sus demandas hasta el punto de no escucharlas”, manifestó.