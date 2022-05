La calle Lugo se abre al tráfico tras concluir la sustitución del adoquín por hormigón

Una vez que el Callao ya es vial de tránsito rodado y ha estrenado su aparcamiento en espiga y la nueva disposición de la carga y descarga, en la tarde de ayer fue el turno de la calle Lugo, en la que el adoquín también dejó paso al aglomerado para facilitar la circulación, manteniendo, igualmente, las piedras en la zona de estacionamiento en línea. La carga y descarga en la manzana más próxima al Callao ha desaparecido en favor de la nueva que se ha dispuesto en la plaza.



El alcalde, Ángel Mato, visitó ayer el vial, acompañado de la concejala de Obras e Servizos, Ana Lamas, y el edil de Urbanismo, Julián Reina, para ver de primera mano el final de las obras, momentos antes de que se procediese a la apertura del vial al tráfico y allí indicó que “co cambio do pavimento en Lugo e recentemente no Callao buscamos unha solución máis axeitada para soportar o tráfico na contorna do barrio da Magdalena”, al tiempo que se comprometió “a intensificar as melloras do espazo público en toda a cidade”.



Los trabajos, del mismo modo que sucedió en el Callao, han tenido una corta duración de un mes, por lo que no se han producido importantes problemas de tráfico, pese a que se trata de una zona “cun paso intenso de vehículos que necesita un pavimento máis resistente que o adoquín”, recordó el regidor.



Precisamente por este motivo se procedió al cambio de firme, siguiendo la tipología iniciada en la calle del Sol, otro de los viales de mayor tráfico rodado.



A estas obras seguirá en breve la del Carmen y ya desde la próxima semana la de la calle de la Iglesia, una intervención de mayor envergadura al tratarse de un vial de mayor longitud y al ser objeto de una obra más ambiciosa.



El acopio de material ya se está realizando en la cuesta de Mella, que pierde un sentido de circulación. l