Los bomberos de Ferrol urgen al alcalde a aclarar la situación con el Consorcio Provincial

Los bomberos de Ferrol apremian al alcalde, José Manuel Rey Varela, para que aclare la situación de los trabajadores del parque en relación con los servicios del Consorcio Provincial Contraincendiso e Salvamento da Coruña, del que la ciudad en este momento no forma parte.



Según explican los agentes, el alcalde se comprometió a firmar una resolución en la que establezcan claramente qué servicios y en qué casos los medios del parque municipal de Ferrol pueden salir de su territorio, a excepción de los que obliga la ley, como es la activación del Platerga –el Plan Territorial de Emerxencias de Galicia–. De esa manera se quiere evitar una casuística muy habitual que hace recaer en el cabo de turno la decisión de salir o no a prestar un servicio en otro término municipal.



“Pasados once días, el alcalde no ha cumplido su palabra”, aseguran los bomberos, que recuerdan que la plantilla “sigue enfrentándose diariamente a llamadas de auxilio de otros ayuntamientos (a través del 112) que ponen bajo presión a los trabajadores municipales y, además, dejan al descubierto el concello”.



En ese sentido, desde el cuerpo de bomberos se recuerda que desde hace años se viene arrastrando un déficit considerable en el número de efectivos. La Relación de Puestos de Trabajo actual recoge 55 trabajadores, a los que habría que sumar otros ocho con los que se quiere hacer frente a las obligaciones que se deriven de una futura –es lo que quieren todas las partes– reincorporación al Consorcio Provincial a través de la firma de un nuevo convenio. Es decir, 63 son las plazas que hay que cubrir.



La realidad, sin embargo, es que a día de hoy hay 39 trabajadores. “Estamos muy escasos de personal y el servicio hay que cubrirlo haciendo horas extras, como se lleva haciendo desde hace años”. La solución ofrecida por el Concello, según explican los bomberos, es que mientras no se incorpora el personal, que va ser dentro de nueve meses, más o menos, “cubramos el servicio sin cobrar. Eso es ilegal. La productividad que se nos va a pagar es por salir fuera del municipio, no para hacer las guardias que tenemos que hacer porque no hay personal suficiente. Por ahí no vamos a pasar: no vamos a pasar gratis”.



En elaboración



Desde el gobierno local aseguran que “se elaborará un decreto por el que se establecerán cuáles son los supuestos en los que los bomberos deberán prestar servicio en cualquier caso para evitar incurrir en omisión de socorro, en virtud de la información solicitada y facilitada por el 112”. Asimismo, añade el ejecutivo de José Manuel Rey, “en el corto plazo se crearán ocho plazas más”.