El BNG reclama incluir As Pontes en el concurso de transición justa

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, y la concejala de As Pontes Carmela Franco dieron a conocer ayer las iniciativas que tanto desde el Congreso como desde el Ayuntamiento van a poner en marcha con el fin de evitar que Galicia sufra una discriminación, al dejar fuera del concurso de evacuación de transición justa a As Pontes y Meirama, los territorios en los que cesó la actividad de las centrales térmicas.



El parlamentario nacionalista señaló que “un concurso de transición xusta é fundamental para asegurar proxectos industriais alternativos que sexan capaces non só de asumir e de integrar a totalidade dos postos de traballo que se perden polo peche da central de Endesa, senón de crear outros novos”.

Así las cosas, tanto Rego como Franco pidieron explicaciones al Gobierno por el hecho de que no se reconozcan esos 1.400 megavatios de capacidad del nudo de evacuación de As Pontes, por lo que aseguran que presentaron iniciativas y preguntas parlamentarias al respecto.



Así, ya recibieron respuesta por parte del Gobierno de que “non era competencia deles”, sino de Red Eléctrica Española (REE), por lo que aseguraron que reclamarán que el Gobierno y el Ministerio de Transición Ecológica que asuman esta responsabilidad y, por lo tanto, se ponga en marcha un concurso de transición justa.



Rego apuntó, además, que hay iniciativas industriales que hay anunciados para As Pontes que no son proyectos seguros, “xa que non teñen a certeza de que vaian ir para adiante”.



Reclaman, por tanto, que se reconozca esa capacidad de 1.400 megavatios de evacuación y que se proceda a la convocatoria de ese concurso de transición justa que es lo que puede asegurar inversiones en As Pontes, además de nuevas actividades económicas e industriales en la comarca.



Carmela Franco recordó que se anuncia que la capacidad es de cero megavatios, anulando la posibilidad de proyectos garantizados y avalados por el concurso.



En esta misma línea se ha manifestado la CIG, que censura que el Miteco deje fuera a las localidades gallegas de la nueva orden reguladora para la concesión de nueva capacidad en los nudos de transición justa.



Critica también que en la reu-nión del pasado 7 de septiembre en Madrid por parte del departamento estatal que las centrales de carbón de As Pontes y Meirana no tendrían ningún concurso de evacuación al non tener megawatios disponibles después de su cierre, unos criterios técnicos que la CIG asegura que “non son asumibles nin creíbles”.



Tanto BNG como CIG se refieren al alcalde de As Pontes, el socialista Valentín González Formoso, al hablar de “pasividade” frente a este tema primordial para la villa.