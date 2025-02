El BNG se interesa por el traspaso del CAMF y la Xunta responde que antes necesita “todos os datos”

“Temos que ter toda a información para seguir danto os pasos” hacia la transferencia del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física (CAMF) de Ferrol a la Xunta, aseguró este jueves la secretaria xeral técnica de Política Social, María Francisca Gómez, al diputado del BNG, Mon Fernández, sobre si el gobierno autonómico quiere asumir esa competencia.



El parlamentario nacionalista expresó el interés de su organización por la transferencia. “Pensamos que a Xunta debe facer todo o posible por asumila”, dijo, “sen vacilacións e sen dúbida que puideran levar a pensar que ao goberno galego non lle interesan as condicións das persoas usuarias e traballadoras do centro”.

Fernández señaló en su intervención que el CAMF es “un recurso público da máxima importancia para atender unhas persoas que precisan de coidados especiais”. Sin embargo, explicó, “leva moito tempo en malas condicións, tanto a nivel de infraestrutura como a nivel de persoal, salientando o déficit de enfermaría”.

El diputado del BNG preguntó a la representante del Partido Popular “cal é a posición da Xunta”, reconociendo que “os detalles de como se realizaría esa transferencia son da máxima importancia, sobre todo os recursos económicos que a deben acompañar”, precisó.



La secretaria xeral técnica de Política Social explicó que en octubre pasado el Ministerio convocó a las CCAA con centros de este tipo a un encuentro que definió como “sesión informativa multilateral” para tratar la posible transferencia de la gestión de los CAMF, si bien insistió en que se trató de “unha primeira toma de contacto”.



Recursos y residentes



Sí pudo obtener la Xunta algún dato concreto sobre el centro, como el número de plazas residenciales (102, de las que 71 estaban ocupadas en aquel momento) y de atención diurna (diez, dos cubiertas), así como de la plantilla, con 166 plazas y otras 28 vacantes. Se estiman, además, unos gastos de funcionamiento de ocho millones, de los cuales 6,7 se corresponden con el pago de las nóminas.



Gómez subrayó que, desde entonces, “non se fixou ningunha convocatoria para tratar os traspasos” e insistió en que “cómpre ter un coñecemento preciso da situación do centro”, a lo que Fernández respondió que algunas personas presentes en la reunión percibieron una “actitude reactiva da Xunta a facerse co control e a xestión do centro, a que máis de todas as CCAA que acudiron”.