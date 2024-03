BNG y FeC denuncian el incremento del gasto del Concello en puestos de trabajo nombrados a dedo

Ferrol en Común y el Bloque Nacionalista Galego han respondido al avance a los sindicatos del capítulo I de los presupuestos –el de gasto de personal– con críticas duras a la política de contratación que sigue el gobierno local. Ambos denuncian el incremento del gasto en puestos de trabajo en los que el personal se selecciona a dedo o en jefaturas mientras se mantiene la plantilla de funcionarios en mínimos que no permiten el normal desarrollo de la institución.



Para el BNG, la propuesta del capítulo de gastos de personal para el 2024 “caracterízase por incrementar o gasto en persoal de designación directa polo PP, non en crear novos postos de traballo” y además, “reduce o gasto en contratacións temporais”.



Los nacionalistas echan cuentas y apuntan a que la variación de 1,5 millones respecto al presupuesto anterior se corresponde “cos custos asociados á carreira profesional que se aprobaron por unanimidade en 2022 por valor de 1,3 millónes e que o PP decidiu non incorporar no orzamento de 2023”. Descontado esto, cuantifican en 350.000 euros el coste de la contratación de personal asesor y directivo, sin pasar por un proceso selectivo, y calculan que se invierten 260.000 euros menos en la contratación de personal temporal.



En la propuesta de 2024 se introducen dos nuevos puestos de libre designación: un asesor/a de Deportes y un coordinador/a de Servizos, que se suman a los ya creados en 2023. El BNG habla de “administración paralela ao servizo do PP ao mesmo tempo que precariza a prestación de servizos municipais por falta de persoal”.



Advierte de la necesidad de dotar al Concello de personal suficiente y propone que se reduzca el gasto en horas extra para destinar estos recursos a incrementar la oferta de empleo público.



Ferrol en Común afirma que el Partido Popular “está amosando xa o seu verdadeiro rostro, baseado no adelgazamento do público para lucro das multinacionais e a dirección dos servizos por persoal de confianza nomeado sen ningún tipo de proceso no que impere o mérito, igualdade ou capacidade”.



Explica que en el citado capítulo I de los presupuestos de 2024 se introduce la creación de dos nuevos asesores nombrados de forma discrecional (Deportes y Servizos), “ademais dun posto de coordinación en Benestar, incrementando o número de xefaturas sen que haxa persoal de base que desenvolva unha administración moderna a eficaz, creando unicamente unha praza de administrativo”.



Recuerdan que desde el inicio del mandato se han creado plazas para cinco asesores sin que se proponga ninguna solución al déficit de personal. Hablan de “política de enchufismo” y de una situación de “nepotismo e autocracia”.



FeC propone medidas para acelerar las ofertas de empleo público vigentes, la anulación de los dos puestos de asesores previstos para 2024 para que se sustituyan por administrativos, el incremento masivo de plazas (cuantifica 100 vacantes en el Concello) y la aprobación de programas destinados a paliar de forma temporal la crisis de varios servicios.