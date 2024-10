El BNG exige al Concello que realice arreglos en el local de la Asociación de Mujeres de Caranza

A comienzos del pasado verano, el local de la Asociación de Mujeres de Caranza sufrió un ataque vandálico, siendo sustraído sobre un metro y medio de la barandilla de su acceso de minusválidos –junto a la entrada principal– y dañados otros cuatro más. A raíz de este suceso, la directiva de la entidad mantuvo poco después un encuentro con el alcalde, José Manuel Rey, en el que el regidor se comprometió a subsanar los daños lo antes posible, además de arreglar a mayores la puerta del inmueble, muy deteriorada.



Ante la falta de avances en la intervención, la propia asociación denunció recientemente esta situación, de la que este jueves se hizo eco el grupo municipal del BNG. Por medio de un comunicado, la formación acusó al Concello de “desidia” y de “negarse” a realizar los comprometidos arreglos, instando al gobierno local a “actuar de inmediato” en la sede de la entidad.



El portavoz de la agrupación, Iván Rivas, recordó que esta asociación realiza a lo largo del año “múltiples actividades no taller da avenida Castelao” y que su funcionamiento es clave para la dinamización del barrio, por lo que “precisa o apoio do Concello para manter as instalacións nunhas condicións óptimas”.

En este sentido, tanto el nacionalista como la directiva del ente incidieron en que se trata de un arreglo urgente por el peligro que supone la situación de la barandilla, dado que sirve para salvar la caída de la rampa de acceso y en las partes dañadas hay puntos afilados con los que cortarse.