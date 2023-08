El BNG critica las decisiones adoptadas por el nuevo alcalde en las últimas semanas

Reabrir al tráfico rodado calles en un barrio histórico declarado BIC como A Magdalena, sepultar y ocultar la historia de la ciudad como Ferrol Vello, elevar la velocidad de los vehículos a 50 kilómetros por hora en las calles del ámbito urbano o insistir en la cultura del hormigón en espacios como la calle de la Iglesia suprimiendo vegetación y sustituir árboles por plazas de aparcamiento en la plaza del Carbón son algunas de las cuestiones que el BNG señaló ayer como decisiones “insensatas” tomadas por el alcalde, José Manuel Rey, en sus primeros días de mandato.



El portavoz nacionalista, Iván Rivas, habla de “fórmulas caducadas de cando as cidades sometían a súa ordenación ao tráfico rodado e onde a nosa historia era sepultada e terxiversada”.

El BNG llama la atención sobre el hecho de que “nesta voráxine negacionista” lo único que salve sea el radar de A Malata, que todavía continúa facturando.



Rivas pide al Partido Popular que reflexione y apunta que “mentres hai cidades que levan anos avanzando no proceso de recuperación do espazo público para as persoas, na cidade de Ferrol están a desfacer o escaso camiño andado, e hoxe o de-senvolvemento de zonas verdes no corazón das cidades debe ser unha prioridade”.

Adega y los límetes de velocidad

Desde Adega Trasancos se considera que la peatonalización de los cascos históricos trae consigo beneficios económicos y que limitar la velocidad en determinadas carreteras no supone perjuicio alguno para los comerciantes, por lo que reclama que no se tome la decisión de anular las limitaciones establecidas en Catabois, Esteiro y Carretera de Castilla.



El secretario xeral de Adega en la zona, Miguel Anjo González García, apunta que el problema del bajo consumo en la ciudad se debe a otras casuísticas ajenas a los coches, como la falta de industria o de empresas que generen empleo, lo que lleva a la emigración de Ferrol. Por eso, pide al alcalde, José Manuel Rey, que se centre en “atraer empresas que xeren emprego e reteñan á mocidade, ademáis de favorecer o retorno dos emigrados”.



Asimismo, pide que ponga en marcha medidas de fomento del consumo como eventos en plazas, servicios públicos, seguridad, bonos de comercio o más espacios verdes