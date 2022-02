BNG y CIG reclaman en Fene coeficientes reductores de la jubilación para el sector naval

Representantes del BNG y del sector naval de la CIG se reunieron ayer en el edificio consistorial de Fene para estudiar potenciales medidas sociales y políticas para instar al Gobierno central a aplicar coeficientes reductores de la edad de jubilación para los trabajadores de la mencionada área económica. El encuentro, presidido por el alcalde de la localidad, Juventino Trigo, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, y el diputado en el Parlamento de Galicia, Ramón “Mon” Fernández, contó con la presencia de los principales representantes de la formación nacionalista en la comarca, así como del secretario comarcal de la CIG, Manel Grandal, el secretario nacional de Industria, Xosé Manuel Bouzas, y múltiples portavoces del sector naval de Ferrol y Vigo.



De esta forma, Bouzas, que expresó su “preocupación” por el que considera “un sector estratéxico do noso país”, señaló que la CIG inició la campaña para reclamar los mencionados coeficientes en el año 2018 con la presentación de un escrito al Ministerio de Seguridad Social –y que por aquel entonces, afirmó, “tardou máis de oito meses en contestar”–. Ya en marzo de 2019, la cartera por aquel entonces dirigida por Magdalena Valerio, reconoció “que si que había que facer a campaña dos coeficientes reductores”, pero no a la CIG como “entidade lexitimada para facer esa petición”, aseguró Bouzas.



En este sentido, el secretario nacional de Industria explicó que, desde el Ministerio, se desestimó la reclamación, señalando que no se había “argumentado o suficiente o tema das categorías e todo o que vai significar a campaña”, por lo que la CIG respondió con un recurso de alzada –defendiendo tanto su volumen representativo a nivel sindical en Galicia, como la legitimidad de la petición en base a las características de los trabajos de este sector–.



Asimismo, Xosé Manuel Bouzas criticó “os cambios normativos” en materia laboral que se están dando “cando realmente as súas condicións de traballo [del sector naval] debían de verse reducidas á hora de que a idade de xubilación poida ser anticipada ata os 60 ou 61 e non 65 ou 67”.









Iniciativas





Por su parte, el diputado nacionalista Néstor Rego aseveró que desde el BNG “asumimos como propia” la reivindicación, asegurando que “a vamos trasladar ás institucións a través de iniciativas no Congreso dos Diputados, porque é unha competencia estatal (...) como preguntas por escrito ou unha proposición non de Lei”.



Estas medidas políticas, explicó Rego, también se llevarán a cabo en el Parlamento de Galicia “para que haxa tamén un apoio explícito aos traballadores”. Por último, el representante nacionalista brindó la colaboración de su formación a la CIG en todas las acciones “que consideren oportunas que consideren para conseguir esta reivindicación”.