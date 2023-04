El BNG califica el anuncio de construir vivienda pública en el Sánchez Aguilera de “fantasía”

El portavoz municipal del BNG, Iván Rivas, acusa al alcalde ferrolano, Ángel Mato, de desconocer la situación actual del Sánchez Aguilera o de querer engañar a la ciudadanía, en relación con las declaraciones en las que el regidor apuntaba a este espacio como un lugar en el que construir vivienda de protección oficial (VPO), al amparo del anuncio de Pedro Sánchez.



Iván Rivas explica que no está en vigor ningún plan estatal destinado a construir VPO sino a la rehabilitación y mejora energética de edificios. Además, apunta que los terrenos del Sánchez Aguilera destinados a la construcción de 460 viviendas son propiedad del Ministerio de Defensa “e por tanto o Concello non pode tomar a iniciativa de construír esas vivendas a non ser que lle merque os terreos a Defensa”.



Comenta Rivas en un comunicado que se acaba de firmar el convenio y pensar que Defensa va a renunciar a los abonos y propiedades que le corresponden “é como mínimo inxenuo”.



Añade que el espacio destinado a la construcción de inmuebles en el antiguo cuartel lo es para vivienda libre, no de protección, “polo que a posibilidade da que fala o alcalde é unha fantasía”. Recuerda además que donde sí hay este suelo disponible es en el barrio de O Bertón.



La política que defiende el BNG apuesta, sin embargo, por la rehabilitación e movilización del parque residencial actual –infrautilizado– hacia el mercado de alquiler, priorizando el protegido y social, y no hacia nuevas promociones.