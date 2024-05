Blanco trasladará a Hacienda las demandas del comité de Navantia sobre el convenio y el plan estratégico

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, se ha comprometido esta mañana con el comité de empresa de Navantia a trasladarle a Hacienda las demandas de la parte social sobre el convenio colectivo y el plan estratégico.

Blanco, que estuvo acompañado por la subdelegada del Ejecutivo central en la provincia, María Rivas, hizo hincapié en la “carga de traballo garantida” en el naval de la ría de Ferrol para los próximos diez años y aseguró que el compromiso del Gobierno con el sector es claro y se traduce en cifras, como los 4.325 millones de euros para la construcción de las cinco fragatas F-110, que implica, dijo, “13 anos de carga de traballo e 9.000 empregos”, la Fábrica Digital de Bloques, que permitirá “modernizar e desenvolver tecnoloxicamente os estaleiro co Plan de Transformación Dixital, dotado con máis de 170 millóns, e o Centro de Excelencia do Xemelgo Dixital, con outros 8,2 millóns”.

Además, Blanco y sindicatos hablaron sobre la “necesidades” para la construcción de un nuevo buque de aprovisionamiento en combate (BAC) para la Armada, presupuestado en cerca de 440 millones.



El comité, por su parte, insistió en la urgencia de que las demandas sobre el nuevo convenio colectivo se tengan en cuenta y que, sobre todo, “se poñan avances enriba da mesa”, en referencia a la próxima reunión (también telemática, como la semana pasada) que tendrá lugar este jueves.



En lo que respecta al plan estratégico, que todavía está en una fase de abordaje muy incipiente, el comité reclama que se concrete el porcentaje que le correspondería a la ría de Ferrol de las 1.500 nuevas incorporaciones que se barajan. Además, pide inversiones, como un dique para obra nueva, otro para reparaciones, modernizar Turbinas y crear una oficina de I+D+i en Fene, “buscando novos produtos no mercado das renovables”, precisó el presidente del comité, Carlos Díaz.



En cuanto a la carga de trabajo, la parte social reclama la construcción de las subestaciones (una parte de los molinos de eólica marina) en la factoría de Perlío, la orden de ejecución del nuevo BAC para la Armada y garantizar un “plan de flota para apuntalar o futuro e fidelizar a industria colaboradora”.



A la espera de lo que pueda ocurrir este jueves, el comité advirtió de que “non imos afrouxar as mobilizacións ata que os avances sexan reais e non só intencións”.