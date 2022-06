Los bibliotecarios dejan las movilizaciones mientras negocian con el Concello

Las trabajadoras de la biblioteca central de la plaza de España celebraron ayer una nueva jornada de concentraciones ante el Concello y presentaron una contrapropuesta a la oferta que la pasada semana se les hizo desde el Concello para poder poner fin al conflicto surgido por la falta de personal denunciada desde este espacio municipal.



Como explica en representación de los trabajadores Fany Góme el ejecutivo local busca como único objetivo que la biblioteca permanezca abierta bajo cualquier concepto. Para este fin, su propuesta pasa por la contratación de dos auxiliares administrativos durante un período de nueve meses en el marco del programa de inclusión social.



Las trabajadoras, como ya han señalado en anteriores ocasiones, no están de acuerdo con que se emplee personal de una categoría que no correspondería como es la de auxiliar administrativo y pone como ejemplo que “ninguén se imaxina que no parque de bombeiros houbera máis auxiliares administrativos que bombeiros, pois na biblioteca pasa isto”.



Recuerdan, además, que tanto entidades como colegios prof esionales y la propia Ley de Bibliotecas de Galicia no recogen esta calificación y así se lo han trasladado en diferentes escritos al Concello.

Cierre en verano



Por su parte, la contraoferta de los bibliotecarios plantea que se deja a un lado la petición que efectuaban sobre el recorte horario siempre que se pueda y se plantea que, del mismo modo que el pasado año el propio ejecutivo tomó la decisión de cerrar por las tardes la biblioteca en los meses de julio y agosto, se cierre ahora la última semana de julio y la primera quincena de agosto, ya que no habría personal suficiente para ambos turnos con los descansos estivales.



Ahora bien, el personal reclama que desde este momento y hasta diciembre se establezca un compromiso de que, a corto plazo y para que esté solucionado en el mes de diciembre, que es cuando concluyen su contrato los auxiliares administrativos contratados por acumulación de tareas, se convoque la oferta de plazas correspondientes a 2019 de auxiliar de biblioteca y que, mientras tanto haya un proyecto de contratación temporal de estos profesionales y se vayan creando plazas progresivamente.



El colectivo profesional de la biblioteca de Ferrol explica que paraliza, mientras tanto, las movilizaciones que vienen llevando a cabo, a la espera de una respuesta a sus peticiones aunque sí mantiene la convocatoria de huelga.