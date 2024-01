Visitar la muestra fotográfica de Bernardo Pérez Tovar (Madrid, 66 años) de su mano, escuchando cada explicación, cada instante tras cada foto y cada retrato, así como sus momentos previos y posteriores y su estado de ánimo ante alguno de esos momentos horribles, impactantes, bellos, alegres o muy tristes es un regalo, de esos que nos brinda la profesión.



A escasas horas de la inauguración de la muestra estaba muy tranquilo paseando por el Centro Cultural Torrente Ballester dando instrucciones de cada detalle, de la orientación más adecuada y fijándose en la mejor luz y espacio para cada una de las más de doscientas fotografías que componen esta retrospectiva de su obra en la que asegura que trabajó “por más de dos años para lograr seleccionar las mejores fotos, no fue tarea fácil”, sostiene. Solo pedía a sus colaboradores en el montaje poder dormir un poco antes de inaugurar para estar fresco para atender a los visitantes, que fueron muchos.



El motivo que le llevó a recopilar parte del fruto de su trabajo de casi medio siglo ha sido una especie de “regalo envenenado” de sus compañeros más jovencitos. “Me dijeron, Bernardo, queremos hacerte un homenaje y te vamos a hacer trabajar y vas a tener que hacer una retrospectiva de todo tu trabajo de una vez por todas”.



Es Bernardo Pérez Tovar un hombre curtido en mil batallas, también de esas con fusil, bombas, destrucción y muerte. Se le nota en la mirada que ha visto mucho, cosas que muchos no desearían haber presenciado pero que, en definitiva, dan forma a la historia de nuestro país. “La gente y compañeros fotoperiodistas me dicen, Bernardo has estado en todas partes, y es verdad, creo que soy el que más veces he sido enviado especial, también porque llevo más años que nadie”, afirma entre risas.



No es capaz de quedarse con un momento vivido, ni con una foto tampoco. “Cuando pienso en una imagen como la mejor siempre me viene a la mente otra que también podría serlo, no puedo quedarme con una por ahora”, afirma. No obstante, recuerda con especial cariño el reportaje que hizo en América con su amiga Maruja Torres en el año 92, así como otra serie de reportajes sobre los agujeros negros del planeta, que ocupa una sección completa en la exposición y que muestra cómo la globalización ha aumentado las desigualdades generando grandes focos de pobreza en rincones como Gaza, Bangladesh, Haití o República Centroafricana. El trabajo surgió con el regreso de Javier Ayuso, que había dejado el rotativo para embarcarse en otras aventuras profesionales, entre ellas su paso por la Casa Real, donde estuvo cuatro años. “Cuando lo vi le dije: a que no te atreves a volver al barro conmigo ahora que vienes de la pasta y el gran poder, y se vino”. Ahí nace “Los agujeros negros”, que los llevó a ser testigos del terror más absoluto y la pobreza y miseria más grandes. “Conseguí meterme en los túneles de Hamás sin que se enteraran, pudiendo huir y salvar la información de los israelíes, no fue fácil, de hecho creo que se cuentan con los dedos de una mano las personas que han podido retratarlos”, asevera.



En los últimos años lleva un ritmo de trabajo algo más sosegado, trabajando en algo que le llena especialmente como es el retrato, plasmando a los entrevistados de Luz Sánchez-Mellado, quien le dedica unas bonitas palabras que se pueden ver nada más acceder a la exposición en el Torrente y que ofrecen una radiografía del profesional y la persona que hay tras la cámara.



El próximo 4 de mayo El País cumple 48 años, Bernardo en cambio los cumple ya el día cuatro de febrero. “Soy miembro del grupo fundacional y sigo aquí 48 años después”, afirma.



Explica que la “exposición es mucho más que esas 200 fotografías que cuelgan de la galería, ya que muchas de esas imágenes tienen un código QR que redireccionan a un vídeo de Youtube y ofrecen información detallada del momento en cuestión”.



También tuvo en cuenta Bernardo Pérez que hoy se celebra el aniversario de la muerte de Torrente, y con tal motivo trajo a Ferrol un regalo, en forma de foto, claro. Se trata de dos imágentes inéditas de Gonzalo Torrente fruto de la que fue una de sus últimas entrevistas concedida antes de fallecer.



Fotografías alegres, estremecedoras, impactantes, duras y tristes, pero también de una belleza indescriptible, llenas de contenido, ese que escapa a lo meramente visual y te transporta al día x en cuestión. Muchos días x, porque él, y pocos como él, han podido plasmar la historia reciente de este país y de otros en los que acontecían hechos que merecían y debían ser contados.